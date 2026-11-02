MLB／教士留下3名左投 包括松井裕樹明年年薪650萬美元

根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，教士35歲牛棚老將W.培洛塔（Wandy Peralta）將連續第3年放棄跳脫合約，執行2027年價值445萬美元的球員選項，確定不會在今年冬天投入自由市場。

培洛塔在2024年1月離開效力3個球季的洋基後，與教士簽下4年1650萬美元的合約，其中包含3次跳脫權。不過，他在2024、2025年球季結束後皆選擇留隊。

現年35歲的培洛塔，本季合計出賽65場，其中60場擔任後援、5場以先發身分登板，繳出3勝3敗、5次中繼成功的成績，合計77.1局送出50次三振，防禦率3.61，每局被上壘率（WHIP）1.32，投球局數更創下加盟教士以來新高。

事實上，培洛塔球季前幾個月相當穩定，直到7月下旬仍維持2.32防禦率，甚至成為其他球隊關注的交易對象。海曼當時便曾透露，培洛塔的名字正積極出現在交易討論中。

不過，教士最終選擇在8月4日交易截止日前留下培洛塔，卻沒想到他在球季最後兩個月明顯下滑，防禦率一路攀升至3.61，與2025年出賽71場、繳出6勝1敗及3.14防禦率。

此外，33歲左投哈特（Kyle Hart）也執行價值250萬美元的球隊選項，日籍左投松井裕樹同樣選擇不跳脫合約，繼續履行5年2800萬美元的合約，2027年年薪為650萬美元，2028年則擁有價值700萬美元的球員選擇權。

現年31歲的松井裕樹本季表現相當亮眼，全年54場後援登板，合計投64局，繳出5勝1敗、防禦率僅1.83的成績，另外送出68次三振與36次保送。