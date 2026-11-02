MLB／明年恐無球可打！費城人哈波暗示「整季放假」封館危機再度升溫

隨著大聯盟與球員工會在薪資上限議題上仍存在嚴重分歧，封館危機逐漸升溫。對此，費城人當家巨星哈波（Bryce Harper）更在社群留言區，暗示明年3月至10月恐怕都將成為「休賽季」。

事情起因於哈波近日在TikTok發布的貼文，有球迷開玩笑表示，對哈波來說，3月至10月似乎都是休賽季，沒想到他竟親自回覆，「明年就會是這樣了。」另一名網友則表示，哈波似乎比起正式賽季更喜歡休賽季，他也直接回應，「這是真的。」

儘管哈波並未明確表示2027球季將全面停擺，但這番言論仍被外界解讀為，他對即將到來的勞資談判相當悲觀，甚至認為封館可能導致新球季大幅延後。

事實上，MLB與球員工會的現行勞資協議將於美東時間12月1日晚間11時59分到期，外界普遍預期屆時可能爆發封館危機。其中，雙方最大的爭議在於薪資上限制度，資方提出2027年各隊薪資上限為2億4530萬美元，下限則為1億7120萬美元，希望藉此縮小球隊之間的財力差距，但球員工會長期堅決反對設立薪資上限，認為將限制球員的薪資成長空間。

哈波過去便是反對薪資上限制度最積極的球員之一。根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，2025年7月大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）前往費城人休息室，雙方曾因薪資上限相關議題爆發激烈爭執，哈波甚至當面嗆聲，要曼弗瑞「滾出我們的休息室」。

值得注意的是，《USA Today》記者奈丁格爾（Bob Nightengale）今年9月曾報導，球界人士認為封館可能持續數個月，甚至拖延至2027年5月底美國陣亡將士紀念日週末，最壞情況則不排除影響整個球季。