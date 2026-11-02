MLB／不願放走最強牛棚！ 紅襪砸825萬美元續留惠特洛克

紅襪球團今日宣布，正式執行30歲右投惠特洛克（Garrett Whitlock），價值825萬美元（約新台幣2.6億元）的2027年球隊選擇權。值得一提的是，惠特洛克本季繳出生涯最佳1.72防禦率，不僅優於隊友、明星終結者查普曼（Aroldis Chapman），更高居大聯盟後援投手第5，成為紅襪不願放手的重要原因。

惠特洛克本季擔任紅襪主要佈局投手，全年54場登板皆為後援，累積7勝2敗、26次中繼成功及4次救援成功，合計投52.1局送出59次三振，防禦率僅1.72，每局被上壘率（WHIP）更低至0.9，兩項數據均創下個人生涯最佳。

根據官方統計，若至少投滿50局的後援投手計算，惠特洛克1.72防禦率排名大聯盟第5，0.9的WHIP則高居第6，另外7勝並列聯盟第6、26次中繼成功並列第8，展現聯盟頂尖布局投手的實力。

事實上，惠特洛克本季並非一帆風順，他曾因左膝發炎，在5月25日至6月10日期間缺陣，8月10日至30日又因右手肘發炎無法出賽。根據外媒報導，惠特洛克甚至在球季最後階段帶著右脛骨骨折持續投球。

惠特洛克在2022年4月與紅襪簽下4年1875萬美元的延長合約，其中包含2027年及2028年的球隊選擇權。若紅襪此次選擇不執行合約，僅須支付100萬美元買斷金，但球團最終決定以825萬美元留下這位牛棚大將。

此外，紅襪也握有惠特洛克2028年價值1050萬美元的球隊選擇權，買斷金為50萬美元，意味著未來仍有機會持續留下這位後援主力。