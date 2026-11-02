MLB／隊友講「窩居米飯」拉近距離 鄧愷威從烏龍派出所、伍佰找殺氣

鄧愷威在大聯盟征戰腳步進入第三年，不僅從隊友身上學習，還有來自「烏龍派出所」角色本田速人的啟發，場下看來溫和、場上卻很有殺氣的他說：「本田私底下是很nice、很和善的人，騎上摩托車就是很tough的人，我和很多隊友都是這樣，私底下都是人很好，上了球場就是不要讓、我要贏的心態。」

鄧愷威今天在返台記者會上暢談大聯盟征戰點滴，談到受用的隊友金句，他想起去年效力巨人時遇到的魯切西（Joey Lucchesi），兩人在3A就常針對投球切磋，後來一起升上大聯盟，有次比賽完，他詢問鄧愷威為何狀況不好，鄧愷威解釋因為賽前看了球探報告、注意打擊熱區，「在投球時不想投到他們熱區，投得邊邊角角卻一直miss變成壞球。」

魯切西分享自己看法，「他說球探報告只是參考，最重要是你要相信你的東西可以解決他們，不能因為他們很會打sweeper就不丟，你要相信你可以用你的武器解決他，如果你害怕地投，回去一定會後悔。」戳破鄧愷威對球探報告的迷思。

在這次交流之後，巨人的下一場比賽碰到道奇，當時看到瑞伊（Robbie Ray）挨了大谷翔平全壘打，鄧愷威說：「那顆球是球探報告說可以投的，結果被打全壘打。」當下他已在腦中擬定作戰、要投的球路，「剛好隔天就有機會對到大谷，也是我想要的結果，在那個當下，讓我更有自信去面對大聯盟頂級打者。」

鄧愷威。 美聯社

今年轉戰很「國際化」的太空人，鄧愷威也與團隊相處融洽，他說：「我們球隊好像是最多國際球員的，對國際球員的待遇，我自己感受是滿好的。」今年陣中亞洲球員包括鄧愷威及今井達也，由一位行銷總監負責亞太區球員，從春訓租房子開始就貼心協助，還幫忙看租屋附近是否安全、有什麼亞洲餐廳。

他還透露一件趣事，今年春訓剛到球隊時，游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）走到他身邊，宣稱自己會說一句中文，「他講『窩居米飯』，我說我知道！是I eat rice，他說不是，是成龍電影功夫夢裡的『物極必反』。」

曾短暫效力中職富邦悍將隊的洋投瑞恩（Ryan Weiss），本季也在太空人陣中，鄧愷威透露與他的交流，「他說他在台灣只待一、兩個月，沒有到很熟，但他覺得和美國很不一樣，有啦啦隊什麼的，他覺得台灣棒球很好玩，也是他第一次接觸到，覺得很新鮮。」

至於選用伍佰《墓仔埔也敢去》作為出場曲，鄧愷威說：「聽隊友很多都是用拉丁出場樂，旋律會讓人很想一起律動，當下也想找一首動感一點的歌，就想到這首歌，很符合我在大聯盟的心境，為了自己想要的東西，不管什麼地方都敢去，要連這些選手都不怕，才能變得更好。」