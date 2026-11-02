MLB／本季30戰最難忘615打虎3.1局飆9K 鄧愷威想起三振很多很爽的感覺

鄧愷威今年在大聯盟留下30場出賽，細數印象最深戰役，他點名美國時間6月15日與老虎隊過招一戰，包括完成生涯百K、單場9K、被李灝宇打退場，都讓該役更加難忘。

今年是鄧愷威在大聯盟的第3個球季，本季共在大聯盟出賽30場，包括10場先發、20場後援，合計73.2局，被敲69支安打、失43分（責失39分），取得5勝7敗、防禦率4.76，送出73次三振、33次保送。

回顧今年賽季，鄧愷威說，可以進入開季名單，讓他意識到自己是真正的大聯盟投手，「不是像過去兩年，有人受傷才有機會支援，這也讓我面對大聯盟選手投得更自在，更有信心。」

太空人開季2連敗後，第3戰面對天使隊從0：6打到11：9逆轉勝，正是在鄧愷威2.1局投球任內戰局翻轉，太空人的賽季首勝，就由鄧愷威成為勝利投手。鄧愷威說：「那天投完很振奮、很開心，不僅是我個人首勝，也是球隊第一勝，賽後球員自己票選最佳投手，我也很榮幸可以拿到單場最佳投手的冠軍腰帶，那場投完讓我覺得今年有個好的開始。」

聊到印象最深的比賽，鄧愷威點出6月15日與老虎的過招，先發3.1局失5分，9次三振改寫生涯單場新高，但也首度單場挨3轟重擊，在3：5落後局面帶著敗投資格退場。此役另一亮點是大聯盟史上第一次台灣投打對決，鄧愷威、李灝宇對戰2打席，1次三振、1支安打各勝出一回合。

鄧愷威今天舉辦返台記者會。記者許正宏／攝影

鄧愷威說：「雖然帳面成績沒有很好，3.1局9K是我單場最多K，回想到小聯盟拿三振王、三振很多很爽的感覺。」他也笑說：「那場最後一個打席遇到灝宇，然後被打安打被換下去，所以也很印象深刻。」

此外，他也在該役完成生涯百K，跟進王建民、郭泓志、陳偉殷的腳步，成為台灣第四人，鄧愷威說：「自己在小聯盟就是以三振形態為主，生涯百K，讓我知道自己可以在大聯盟穩定投出三振，讓我更有自信。」

本季作為投手工具人，先發、後援兩頭跑，鄧愷威指出截然不同的課題，先發時重在觀察打者反應，每一輪都必須有自己的計畫，各種球路都必須更穩定，後援投手可能只需要有一、兩顆很頂的球路，但必須觀察的重點變成牛棚隊友狀況，以及何時可能會派自己上場。

鄧愷威不諱言，自己更喜歡先發，「畢竟從小聯盟一路上來就是以先發培養，2023也在3A拿過年度All Star，也是以先發投手拿到，我覺得自己可以在3A拿到這個殊榮，我也可以在大聯盟以這個角色投得很好。」對於明年定位，他目前尚未收到通知，儘管心向先發，但也明白現實考量，「如果上面沒（先發）位置，也比較難一點，兩邊跑可能機會多一點。」他說這兩年持續在學習怎麼當後援投手，今年也比去年更加適應。