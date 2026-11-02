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MLB／10年前王建民說「未來是你的」 鄧愷威再重逢已是大聯盟投手

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
效力太空人隊的台灣投手鄧愷威。記者許正宏／攝影
效力太空人隊的台灣投手鄧愷威。記者許正宏／攝影

鄧愷威今天舉辦返台記者會，首度暢談本季在大聯盟征戰點滴，他早在台灣大賽期間就曾隨太空人隊球團老闆克蘭（Jim Crane）公開亮相，印象最深是當時見到中信兄弟隊投手教練王建民，想起10年前在NIKE訓練營聽他鼓勵「未來是你們的」，如今自己以大聯盟投手身分站在他的面前。

鄧愷威去年早在10月31日就返美展開訓練，今年有不一樣的步調，他解釋是因為今年有簽證問題需要處理，加上可能封館，「因為這些未知數，所以在台灣多待一些時間，多陪陪家人，也給自己一些休息時間。」

克蘭上個月因商業活動造訪台灣，隨後前往台北大巨蛋觀戰，由中職聯盟秘書長楊清瓏接待，鄧愷威當時也同行，被問到是否聊了什麼，他說：「他們在聊大人的事，我就是參觀球場而已，老闆沒有跟我聊什麼。」

倒是重逢王建民，讓他很有感觸，鄧愷威說：「有遇到建民賢拜，他有跟我拍照、加油，回想到10年前高中參加NIKE訓練營，結束時他說好好加油、未來是你們的，現在聽到他說加油，是以大聯盟投手身分，感觸很多。」

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威。記者許正宏／攝影
效力太空人隊的台灣投手鄧愷威。記者許正宏／攝影

鄧愷威 大聯盟 MLB

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