MLB／鄧愷威招牌橫掃球5年前無師自通 一丟出讓投手教練嚇到飆粗口

鄧愷威一顆橫掃球創造高三振率，噁心位移也多次躍上美媒社群討論，而他是在2021年高階1A時首次摸索出握法，甚至當時還不知道有所謂的「sweeper」。

鄧愷威的球探報告中指出，他在疫情賽季之前，都是交替使用包括直球、滑球、曲球、變速球在內的四種球路，但之後發展出一顆高於平均水準的滑球，此後在比賽中高度依賴這顆球路，均速在85哩左右，配備橫向與縱向位移，讓打者無法確實掌握，也容易釣到打者追打壞球，正是這顆後來成為武器球的橫掃球。

鄧愷威指出，一開始是在2021年高階1A比賽中玩球，「某一天覺得這個握法舒服，隔天傳接球去試，覺得跑得比我滑球還好，但因為小聯盟的球比較小顆，在丟的時候，和我原本滑球比起來沒有那麼穩定。」

鄧愷威提到，上到3A後就是使用大聯盟用球，因為比較大顆，在丟時常常會滑掉，「後來想到高階1A有握出一個握法，3A有次牛棚嘗試，一丟出來，我就wow、投手教練shit。」他說後來看數據，發現橫向位移跑得比滑球還大，但比較沒有縱向位移，投手教練說比較像sweeper。

鄧愷威說，自己當年沒有翻譯，一開始不知道sweeper是什麼，是球隊裡一位台灣分析師跟他說，這是這幾年新的球路名稱，「那時才知道跟傳統滑球不一樣，那時才開始專精這顆球。」

他也指出，橫掃球碰到空氣比較乾、海拔比較高的球場，像是響尾蛇、洛磯主場，就無法創造那麼大的位移，「差最多的就是洛磯球場，其他球場位移可能18、19（吋），洛磯變13、14（吋），對我個人來說滿吃虧。」