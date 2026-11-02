快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威招牌橫掃球5年前無師自通 一丟出讓投手教練嚇到飆粗口

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
效力太空人隊的旅美投手鄧愷威。記者許正宏／攝影
效力太空人隊的旅美投手鄧愷威。記者許正宏／攝影

鄧愷威一顆橫掃球創造高三振率，噁心位移也多次躍上美媒社群討論，而他是在2021年高階1A時首次摸索出握法，甚至當時還不知道有所謂的「sweeper」。

鄧愷威的球探報告中指出，他在疫情賽季之前，都是交替使用包括直球、滑球、曲球、變速球在內的四種球路，但之後發展出一顆高於平均水準的滑球，此後在比賽中高度依賴這顆球路，均速在85哩左右，配備橫向與縱向位移，讓打者無法確實掌握，也容易釣到打者追打壞球，正是這顆後來成為武器球的橫掃球。

鄧愷威指出，一開始是在2021年高階1A比賽中玩球，「某一天覺得這個握法舒服，隔天傳接球去試，覺得跑得比我滑球還好，但因為小聯盟的球比較小顆，在丟的時候，和我原本滑球比起來沒有那麼穩定。」

鄧愷威提到，上到3A後就是使用大聯盟用球，因為比較大顆，在丟時常常會滑掉，「後來想到高階1A有握出一個握法，3A有次牛棚嘗試，一丟出來，我就wow、投手教練shit。」他說後來看數據，發現橫向位移跑得比滑球還大，但比較沒有縱向位移，投手教練說比較像sweeper。

鄧愷威說，自己當年沒有翻譯，一開始不知道sweeper是什麼，是球隊裡一位台灣分析師跟他說，這是這幾年新的球路名稱，「那時才知道跟傳統滑球不一樣，那時才開始專精這顆球。」

他也指出，橫掃球碰到空氣比較乾、海拔比較高的球場，像是響尾蛇、洛磯主場，就無法創造那麼大的位移，「差最多的就是洛磯球場，其他球場位移可能18、19（吋），洛磯變13、14（吋），對我個人來說滿吃虧。」

鄧愷威 MLB 教練

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／鄧愷威靠撿來的高球打完18洞 張育成親自送來一盒球：好好練球

中職／曾峻岳、林凱威拚旅外挑戰重重 球技絕非唯一要件

日職／嫌日本棒球無趣！前塞揚包爾曝專打界外球：3人就耗先發30球

MLB／鄭宗哲為老虎游擊添深度但打擊弱 美媒：與李灝宇同隊更安心

相關新聞

MLB／鄧愷威靠撿來的高球打完18洞 張育成親自送來一盒球：好好練球

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，今天舉辦返台記者會，首度親自還原轉播台上揭露的高球趣事，其實自己是有完成18洞，但是靠撿別人不要的球。張育成今天擔任特別嘉賓到場，帶來一盒高爾夫球，他笑說：「讓他之後的18洞不會那麼坎坷。」

MLB／紅襪、響尾蛇金手套獎最大贏家 道奇連續4年無人獲獎

大聯盟金手套獎得主今天出爐，共有9名球員首次獲獎，紅襪、響尾蛇隊各有3名球員獲此殊榮，並列得獎人數最多的球隊，世界大賽冠軍釀酒人隊兩人上榜，道奇隊連續4年落空，最近得獎的球員是2022年貝茲（Mookie Betts），當時身分是右外野手。

MLB／史庫柏合約可望超越山本 官網點名佐藤輝明FA排名打者最強

隨著世界大賽落幕，眾人目光投向2027年，大聯盟官網今天列出30位頂級自由球員（FA），兩屆塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）排名第1，日本職棒阪神虎隊重砲佐藤輝明名列第4，也是亞洲球員最高，鈴木誠也緊跟其後，平良海馬、今永昇太分別排名22和25。

MLB／鄧愷威招牌橫掃球5年前無師自通 一丟出讓投手教練嚇到飆粗口

鄧愷威一顆橫掃球創造高三振率，噁心位移也多次躍上美媒社群討論，而他是在2021年高階1A時首次摸索出握法，甚至當時還不知道有所謂的「sweeper」。

MLB／澤村賞伊藤大海正式挑戰大聯盟 球探看好「後援」可能性

根據大聯盟官方宣布，勇奪澤村賞的火腿王牌投手伊藤大海，已透過入札制度開放美職30支球隊洽談合約，原則上將有45天的交涉期限，但由於現行大聯盟勞資協議將於12月1日到期，若雙方未能達成新協議而進入封館，實際的談判時間恐比預期更短。

MLB／日韓旅美評價兩樣情！佐藤輝明高居FA榜第4 盧施煥、金河成雙雙落榜

大聯盟休賽季自由市場逐漸升溫，然而根據官網公布的30大FA排行榜，日韓球員卻面臨截然不同的評價，其中，日職阪神虎強打「三冠王」佐藤輝明高居第4，甚至是榜單中排名最高的野手；反觀韓職韓華鷹重砲盧施煥，以及連續3年投入自由市場的金河成，皆雙雙落榜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。