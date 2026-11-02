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MLB／卡洛爾生涯5年首獲金手套獎 響尾蛇捕手更創罕見紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台美混血好手卡洛爾生涯5年首次獲得金手套獎。 美聯社
台美混血好手卡洛爾生涯5年首次獲得金手套獎。 美聯社

大聯盟金手套獎20位得主今天正式公布，響尾蛇隊3人獲獎成為國聯最大贏家，台美混血好手卡洛爾（ Corbin Carroll）生涯5年首次獲得青睞，也是隊史第5位獲得金手套獎的外野手，加入培洛塔（David Peralta）、波拉克（AJ Pollock）、 帕拉（Gerardo Parra）、芬利（Steve Finley）的行列。

響尾蛇今年3名獲獎球員是捕手摩瑞洛（Gabriel Moreno）、游擊手培多莫（Geraldo Perdomo）、右外野手卡洛爾，尤其摩瑞洛打擊率3成11在國聯排名第1，成為史上第2位同季拿下金手套獎、打擊王的捕手，追上雙城隊茂爾（Joe Mauer）2008、09年罕見紀錄。

這是響尾蛇繼2019年球季後，又有3名球員同季獲得金手套獎，卡洛爾今年出賽156場，打擊率2成39、全壘打22支、打點78分、盜壘成功21次，不但連續4年達全壘打、盜壘「雙20」紀錄，17支三壘打也連4季都是國聯打者最多。

響尾蛇 卡洛爾 MLB

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