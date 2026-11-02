MLB／鄧愷威靠撿來的高球打完18洞 張育成親自送來一盒球：好好練球

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，今天舉辦返台記者會，首度親自還原轉播台上揭露的高球趣事，其實自己是有完成18洞，但是靠撿別人不要的球。張育成今天擔任特別嘉賓到場，帶來一盒高爾夫球，他笑說：「讓他之後的18洞不會那麼坎坷。」

今年是鄧愷威在大聯盟的第3個球季，本季共在大聯盟出賽30場，包括10場先發、20場後援，合計73.2局，被敲69支安打、失43分（責失39分），取得5勝7敗、防禦率4.76，送出73次三振、33次保送。

幾乎在大聯盟待了整季，不少關於鄧愷威的趣事也經由轉播揭露，包括春訓時他挑戰高球，遭主播、球評爆料只打9洞就把球用完了，讓轉播台上笑成一片，好奇他到底是用了多少球。

鄧愷威今天還原真相，當天和隊友約好打球，「我有點小遲到，大家都分好組要去打了，我什麼都沒帶，剛好有個隊友說他有租球具，可以跟我一起用，但他的球只有6顆，他很大方給我一半，前9洞就把球打沒了。」鄧愷威笑說，後面只能去水邊撿人家不要的球回來打，「東撿西撿，還是有把18洞打完。」

張育成今天作為嘉賓到場，送上的禮物也很有巧思，就是一盒高爾夫球，「希望愷威好好練球，他在國外打高爾夫球，打球過程很坎坷，都在路邊找球，我在這邊幫他準備很多顆，讓他之後的18洞不會那麼坎坷。」

「這一年來辛苦愷威了，」張育成提到，「在這麼艱難的球場上打球，又是棒球最高殿堂，我相信壓力一定很大，希望愷威可以持續朝目標前進，不要畏懼，達到自己想要的目標，不管遇到什麼困境，學長都在這邊，還有經紀公司、家人都在。」

鄧愷威談到自己眼中的育成學長總是開朗的形象，「整天都笑笑的，面對棒球的熱情，不管好的壞的，都是用正面態度面對所遇到的事，這是我們後輩需要向他學習的地方。」他回憶2019年打亞錦賽、2023年打經典賽與張育成同隊，「他就像大哥哥，會跟大家玩在一起，感覺心裡暖暖的。」