快訊

中榮神外部長涉代刀 ！「器械伸進病人體內」畫面曝 衛局：移送法辦釐清

每天2片吐司還限制喝水！3歲男童餓到超商覓食 遭「新媽」過肩摔致死

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威靠撿來的高球打完18洞 張育成親自送來一盒球：好好練球

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，今天舉辦返台記者會，首度親自還原轉播台上揭露的高球趣事，其實自己是有完成18洞，但是靠撿別人不要的球。張育成今天擔任特別嘉賓到場，帶來一盒高爾夫球，他笑說：「讓他之後的18洞不會那麼坎坷。」

今年是鄧愷威在大聯盟的第3個球季，本季共在大聯盟出賽30場，包括10場先發、20場後援，合計73.2局，被敲69支安打、失43分（責失39分），取得5勝7敗、防禦率4.76，送出73次三振、33次保送。

幾乎在大聯盟待了整季，不少關於鄧愷威的趣事也經由轉播揭露，包括春訓時他挑戰高球，遭主播、球評爆料只打9洞就把球用完了，讓轉播台上笑成一片，好奇他到底是用了多少球。

鄧愷威今天還原真相，當天和隊友約好打球，「我有點小遲到，大家都分好組要去打了，我什麼都沒帶，剛好有個隊友說他有租球具，可以跟我一起用，但他的球只有6顆，他很大方給我一半，前9洞就把球打沒了。」鄧愷威笑說，後面只能去水邊撿人家不要的球回來打，「東撿西撿，還是有把18洞打完。」

張育成今天作為嘉賓到場，送上的禮物也很有巧思，就是一盒高爾夫球，「希望愷威好好練球，他在國外打高爾夫球，打球過程很坎坷，都在路邊找球，我在這邊幫他準備很多顆，讓他之後的18洞不會那麼坎坷。」

「這一年來辛苦愷威了，」張育成提到，「在這麼艱難的球場上打球，又是棒球最高殿堂，我相信壓力一定很大，希望愷威可以持續朝目標前進，不要畏懼，達到自己想要的目標，不管遇到什麼困境，學長都在這邊，還有經紀公司、家人都在。」

鄧愷威談到自己眼中的育成學長總是開朗的形象，「整天都笑笑的，面對棒球的熱情，不管好的壞的，都是用正面態度面對所遇到的事，這是我們後輩需要向他學習的地方。」他回憶2019年打亞錦賽、2023年打經典賽與張育成同隊，「他就像大哥哥，會跟大家玩在一起，感覺心裡暖暖的。」

鄧愷威 MLB 張育成

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日職／嫌日本棒球無趣！前塞揚包爾曝專打界外球：3人就耗先發30球

中職／知道外界很多閒言 曾峻岳二度挑戰旅外：想讓棒球路過得更精彩

高球／緯創女子公開賽第二輪 石澄璇再添66桿搶下領先位置

黑豹旗／大溪再出強打游擊 黃睿謙想向陳柏凱證明「能打比他更好」

相關新聞

MLB／紅襪、響尾蛇金手套獎最大贏家 道奇連續4年無人獲獎

大聯盟金手套獎得主今天出爐，共有9名球員首次獲獎，紅襪、響尾蛇隊各有3名球員獲此殊榮，並列得獎人數最多的球隊，世界大賽冠軍釀酒人隊兩人上榜，道奇隊連續4年落空，最近得獎的球員是2022年貝茲（Mookie Betts），當時身分是右外野手。

MLB／史庫柏合約可望超越山本 官網點名佐藤輝明FA排名打者最強

隨著世界大賽落幕，眾人目光投向2027年，大聯盟官網今天列出30位頂級自由球員（FA），兩屆塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）排名第1，日本職棒阪神虎隊重砲佐藤輝明名列第4，也是亞洲球員最高，鈴木誠也緊跟其後，平良海馬、今永昇太分別排名22和25。

MLB／澤村賞伊藤大海正式挑戰大聯盟 球探看好「後援」可能性

根據大聯盟官方宣布，勇奪澤村賞的火腿王牌投手伊藤大海，已透過入札制度開放美職30支球隊洽談合約，原則上將有45天的交涉期限，但由於現行大聯盟勞資協議將於12月1日到期，若雙方未能達成新協議而進入封館，實際的談判時間恐比預期更短。

MLB／日韓旅美評價兩樣情！佐藤輝明高居FA榜第4 盧施煥、金河成雙雙落榜

大聯盟休賽季自由市場逐漸升溫，然而根據官網公布的30大FA排行榜，日韓球員卻面臨截然不同的評價，其中，日職阪神虎強打「三冠王」佐藤輝明高居第4，甚至是榜單中排名最高的野手；反觀韓職韓華鷹重砲盧施煥，以及連續3年投入自由市場的金河成，皆雙雙落榜。

MLB／鄧愷威靠撿來的高球打完18洞 張育成親自送來一盒球：好好練球

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，今天舉辦返台記者會，首度親自還原轉播台上揭露的高球趣事，其實自己是有完成18洞，但是靠撿別人不要的球。張育成今天擔任特別嘉賓到場，帶來一盒高爾夫球，他笑說：「讓他之後的18洞不會那麼坎坷。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。