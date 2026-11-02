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MLB／紅襪、響尾蛇金手套獎最大贏家 道奇連續4年無人獲獎
大聯盟金手套獎得主今天出爐，共有9名球員首次獲獎，紅襪、響尾蛇隊各有3名球員獲此殊榮，並列得獎人數最多的球隊，世界大賽冠軍釀酒人隊兩人上榜，道奇隊連續4年落空，最近得獎的球員是2022年貝茲（Mookie Betts），當時身分是右外野手。
金手套獎在1957年設立，評選方式由大聯盟總教練、教練（占75%）和棒球數據分析專家群（占25%）共同參與投票，各隊教練團僅能對所屬聯盟的球員進行投票，且不得投票給自己球員。
美聯金手套獎名單：
捕手老虎隊丁格勒（Dillon Dingler）、一壘手太空人隊沃克（ Christian Walker）、二壘手水手隊楊恩（ Cole Young）、游擊手光芒隊沃爾斯（Taylor Walls）、三壘手紅襪隊德賓（Caleb Durbin）、左外野手洋基隊貝林傑（Cody Bellinger）、中外野手紅襪隊拉菲拉（Ceddanne Rafaela）、右外野手紅襪隊阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、投手守護者隊畢比（Tanner Bibee）、工具人遊騎兵隊杜蘭（Ezequiel Duran）。
國聯金手套獎名單：
捕手響尾蛇隊摩瑞洛（Gabriel Moreno）、一壘手勇士隊歐森（Matt Olson）、二壘手釀酒人隊圖朗（Brice Turang）、游擊手響尾蛇隊培多莫（Geraldo Perdomo）、三壘手小熊隊布萊格曼（Alex Bregman）、左外野手釀酒人隊喬里歐（Jackson Chourio）、中外野手小熊隊阿姆斯壯（ Pete Crow-Armstrong）、右外野手響尾蛇隊卡洛爾（ Corbin Carroll）、投手大都會隊麥克連恩（Nolan McLean）、工具人勇士隊杜邦（Mauricio Dubon）。
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