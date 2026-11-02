MLB／日韓旅美評價兩樣情！佐藤輝明高居FA榜第4 盧施煥、金河成雙雙落榜

大聯盟休賽季自由市場逐漸升溫，然而根據官網公布的30大FA排行榜，日韓球員卻面臨截然不同的評價，其中，日職阪神虎強打「三冠王」佐藤輝明高居第4，甚至是榜單中排名最高的野手；反觀韓職韓華鷹重砲盧施煥，以及連續3年投入自由市場的金河成，皆雙雙落榜。

佐藤輝明去年以40支全壘打、102分打點奪下央聯MVP，今年更繳出打擊率3成06、39轟及106分打點，一舉包辦打擊四冠王；相較之下，盧施煥今年在韓華鷹出賽127場，繳出打擊率2成83、29支全壘打及96分打點，另有97得分、OPS達0.865，韓職生涯也累積153轟，卻未能獲得相同程度的肯定。

儘管盧施煥2023年在131場比賽中敲出31支全壘打、貢獻101分打點，一舉包辦全壘打王與打點王；去年則再以32轟刷新個人單季紀錄，幫助韓華鷹打進韓國大賽，《NBC Sports》也指出，盧施煥近兩季的攻擊指數（OPS）都比韓職平均高出約0.120，但三振問題逐漸浮現，今年他的三振率達25.7%，明顯高於韓職整體平均的19.5%，顯示他在面對更高層級投手時，可能面臨不小的適應考驗。

除了打擊穩定性，盧施煥的三壘守備同樣受到質疑，《NBC Sports》認為，他的長打能力確實具有吸引力，但守備並非特別突出，未來能否成為大聯盟穩定的先發球員，仍有待觀察。

此外，根據大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）報導，一名匿名大聯盟球探指出，雖然盧施煥擁有足以勝任三壘的臂力，但整體守備能力稍嫌不足，因此未來能否在大聯盟站穩腳步，除了打擊表現，球隊是否願意將他安排在指定打擊位置，也可能成為重要考量。

值得一提的是，盧施煥今年2月才與韓華鷹簽下11年、總值最高307億韓元的延長合約，創下韓職史上最長年限及最高總額紀錄，卻在合約中保留旅美條款，並於10月31日正式啟動入札申請。儘管大聯盟官網先前曾點名洋基、紅雀、水手及天使為潛在適合他的球隊，但這次未能擠進前30名，也反映他的旅美身價仍存在不確定性。

至於已在大聯盟打拚多年的金河成，同樣遭遇市場評價下滑的困境。這名31歲韓籍內野手今年與勇士簽下1年2000萬美元合約，原本期待擺脫傷病陰霾，重新證明自己的身價，沒想到年初卻因在結冰路面滑倒，導致右手中指肌腱受傷，接受手術及復健後延後開季。

金河成今年僅出賽51場，129個打數敲出15支安打，打擊率低至1成16，整季沒有全壘打，僅貢獻9分打點及11得分，OPS更只有0.359。隨著1年合約到期，他也連續第3個休賽季重返自由市場。

反觀日本球員，這次共有4人擠進榜單，除了排名第4的佐藤輝明，效力小熊的鈴木誠也高居第5名，西武獅強投平良海馬排名第22，小熊左投今永昇太則位居第25。