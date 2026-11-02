MLB／澤村賞伊藤大海正式挑戰大聯盟 球探看好「後援」可能性

根據大聯盟官方宣布，勇奪澤村賞的火腿王牌投手伊藤大海，已透過入札制度開放美職30支球隊洽談合約，原則上將有45天的交涉期限，但由於現行大聯盟勞資協議將於12月1日到期，若雙方未能達成新協議而進入封館，實際的談判時間恐比預期更短。

伊藤大海自2021年加入火腿以來，6個球季累積投出1000.2局、902次三振，生涯防禦率2.92。其中，他在2025年整季投出196.2局，飆出195次三振，防禦率僅2.52，並以14勝拿下澤村賞，獲得日本職棒投手最高榮譽。

不過，相較於前一季的強勢表現，伊藤大海今年成績略有下滑，26場先發繳出10勝10敗、防禦率3.18，主投172.2局送出159次三振，儘管整體壓制力不如去年，保送率仍僅4.7%。

至於伊藤大海能否在大聯盟延續先發投手身分，根據大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）報導，有球探認為伊藤未來可能需要在大聯盟與小聯盟之間往返，但若改以後援投手身分登板，反而有機會進一步提升球速。

「他可能是需要在大聯盟與小聯盟之間往返的先發投手，但如果轉任後援，或許能展現更快的球速。之前在世界棒球經典賽，他從牛棚出賽時，球速可以達到94至96英里，而且球威相當出色。」

事實上，伊藤大海曾在2023年世界棒球經典賽擔任日本隊後援投手，球速一度達到約151至154公里，加上擁有多種變化球，讓他除了先發之外，也具備轉任牛棚的可能性。