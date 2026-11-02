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MLB／史庫柏合約可望超越山本 官網點名佐藤輝明FA排名打者最強

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
塞揚獎強投史庫柏。 美聯社
塞揚獎強投史庫柏。 美聯社

隨著世界大賽落幕，眾人目光投向2027年，大聯盟官網今天列出30位頂級自由球員（FA），兩屆塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）排名第1，日本職棒阪神虎隊重砲佐藤輝明名列第4，也是亞洲球員最高，鈴木誠也緊跟其後，平良海馬、今永昇太分別排名22和25。

史庫柏今年在老虎、道奇隊合計26場先發，投出12勝7敗、防禦率2.72。官網指出，他成為頭號自由球員當之無愧，極有可能樹立合約新標竿，目前投手自由球員紀錄保持者是山本由伸，2024年季前和道奇簽下12年3.25億美元；儘管史庫柏本季因左肘手術缺席6周比賽，依然繳出亮眼成績單，對於任何希望透過長約引進王牌投手的球隊而言，他都將是首要目標。

官網列出自由球員前5名是史庫柏、金恩（ Michael King）、培洛塔（ Freddy Peralta）、佐藤輝明、鈴木誠也，從排名看來，過去效力阪神6年締造163轟、518分打點紀錄，今年奪下中央聯盟三冠王的佐藤輝明，成為最受矚目的打者。

官網指出，佐藤是去年MVP和今年三冠王得主，已透過入札制挑戰美國職棒，這意味又一位日本強棒有望進軍大聯盟；佐藤三振率較高，讓人將他和村上宗隆相提並論，但就算揮空率高，也未妨礙村上今年的亮眼表現，在欠缺長打型球員的市場環境下，佐藤的潛力勢必引發廣泛關注。

平良海馬效力西武隊8季，戰績37勝24敗111中繼62救援、防禦率1.78，今年奪下太平洋聯盟防禦率王，官網提到他的日職生涯在先發、後援角色之間多次轉換，今年防禦率1.36超低，且在146局的投球中，每局被上壘率保持在1以下，未來定位先發還是後援投手值得關注，靠著強勁速球應能爭取到不錯合約。

史庫柏 佐藤輝明 MLB

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