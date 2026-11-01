MLB／從低谷成為王牌！光芒年薪2000萬美元留住拉斯穆森創隊史紀錄

坦帕灣光芒今年雖成功闖進世界大賽，但仍不敵釀酒人以1：4吞敗，為延續美聯強權地位，決定全力留住王牌投手拉斯穆森（Drew Rasmussen），開出明年達2000萬美元年薪，寫下隊史新高紀錄，避免他成為自由球員，被其他球隊挖走，而他的故事也相當激勵人心。

現年30歲的拉斯穆森，2018年被釀酒人選秀相中，直至2020年才登上大聯盟，才達年薪56萬美元，2021年從釀酒人被交易至光芒，2022年雖貢獻出11勝7負戰績，隔年也僅給出年薪74萬美元一年合約。2023年及2024兩年陷入傷勢所苦，不斷進入傷兵名單，還經歷手術，兩年大聯盟只出賽24場，僅4勝4敗，其還有5場是中繼，獲過一次救援成功。2025年為避免薪資仲裁，光芒才開出兩年850萬美元及一年選擇權(2027年)，然而2025年健康恢復之後，先拿下10勝戰績5負戰績。

接著本季累積出賽30場，拿下16勝5敗的成績、投172局、飆174K都創生涯新高，防禦率2.67，被打擊率僅.199，每局被上壘率為0.91，是大聯盟最頂尖的先發投手之一，最重要是他助光芒打進世界大賽，而今年卻只拿575萬美元薪水(二年850萬美元合約，第一年225萬美元）；當然這樣的球員，在自由市場必定炙手可熱。

面臨2027年選擇權的問題，在世界大賽賽後拉斯穆森並未做出保證，他回答說，「我當然想留在這裡，但你們知道，這中間還包括一些商業考量的事。」如今光芒一口氣就開出年薪2000萬，決定把拉斯穆森留了下來，明年繼續為球隊奮戰，這是屬於選擇權這一年的薪水，之後合約再另議。

根據大聯盟電視記者報導，拉斯穆森成為光芒隊史年薪第1位年薪2000萬美元的球員，在此之前光芒最高年薪紀錄，是2019年摩頓（Charlie Morton）年薪1500萬美元。不論如何，拉斯穆森從一位傷勢低谷中走出的球員，贏得高薪回報，都是激勵人心之事。