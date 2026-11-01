MLB／釀酒人打造史上最狂火球軍團！世界大賽均速157.1公里 破道奇紀錄

近期《Baseball Prospectus》刊登了一篇關於世界大賽釀酒人投手群的驚人紀錄，釀酒人在與光芒的5場世界大賽之中，釀酒人投手群的直球平均球速高達97.6哩（約157.1公里），打破了前一年由道奇隊保持的舊紀錄，將數字推進了近1哩，成為2008年啟動追蹤追蹤系統以來的史上最快紀錄。

在5場比賽中，全隊投出99哩（約159公里）以上得球多達137顆，而低於94哩（約151公里）僅62球。這顯示火球並非特例，而是整支投手陣容的標準配備，光芒隊打線面對釀酒人隊直球時的打擊率僅198、長打率.247，這是自2008年統計以來最低的一次。

文中強調球速不是壓制打者唯一的重點，釀酒人的12名投手都各自發揮了應有的作用，他們真正的強項不僅僅在於球速，更在於能將每位球員能力發揮至極致，這才是支撐他們登上世界第一的關鍵。