MLB／台灣連線有譜！鄭宗哲轉戰老虎攜手李灝宇 卻先面臨DFA考驗

旅美內野手鄭宗哲被紅襪隊交易到老虎隊，換取現金補償，也讓他與李灝宇成為隊友。兩人明年是否有機會在大聯盟聯手、甚至組成「台灣內野連線」，已成台灣球迷關注話題；不過，鄭宗哲要留在老虎40人名單，眼前還有一道很現實的關卡。

大聯盟官網老虎隨隊記者貝克（Jason Beck）指出，這筆交易是老虎棒球事務總裁哈里斯（Scott Harris）與總管格林伯格（Jeff Greenberg）近年常見的休季操作：在其他球隊為40人名單空間傷腦筋時，先用低成本補進邊緣戰力與深度人選，紅襪急著處理60天傷兵名單回歸後的40人名單壓力，因此選擇將鄭宗哲交易出去；老虎則趕在他可能再次進入讓渡程序前出手。對鄭宗哲而言，這種情況並不陌生，他上個休季曾在短短1個月內多次遭指定讓渡，先後被光芒、大都會、國民與紅襪網羅，如今又迎來生涯另一站。

25歲的鄭宗哲今年在紅襪出賽14場、13場擔任游擊手先發，39打數10安打，打擊率2成56，貢獻5分打點；他在紅襪15連勝期間曾連兩天上演關鍵守備，展現游擊防區的敏捷反應。回到3A伍斯特後，他94場比賽繳出2成41打擊率、8轟、30打點與10盜壘，另有47次四壞球，保有不錯的上壘能力，老虎陣中已有台灣內野新星李灝宇，本季在大聯盟出賽114場，繳出2成64打擊率、10轟、46打點與7成46攻擊指數。兩人今年也曾在經典賽中華隊並肩作戰，鄭宗哲4場比賽9打數3安打，選到5次四壞球、跑出4次盜壘，若未來能同時站上老虎大聯盟內野，勢必會是台灣棒球史上的特殊畫面。

不過，交易完成不代表鄭宗哲已站穩位置。由於他已沒有小聯盟選擇權，老虎無法直接把他下放3A；若想安排他到農場，必須先指定讓渡（DFA），並期待他通過讓渡程序後才能留下，更棘手的是老虎的40人名單壓力。根據貝克的分析，老虎目前40人名單帳面上有36人，另有8名60天傷兵尚未計入；這些傷兵下週一前都得重新回到40人名單，屆時人數將膨脹到44人，球團至少還得騰出4個位置，這也代表，老虎未來幾天可能選擇把鄭宗哲移出40人名單，希望他再次通過讓渡、以農場內野深度身分留隊；當然，球團也可能透過其他交易或異動，替他保住位置。

從匹茲堡、光芒、大都會、國民、紅襪到如今的老虎，鄭宗哲的旅美路始終充滿變動。但他每一次被迫換隊，也都換來一次重新證明自己的機會。這筆交易讓「台灣連線」有了想像空間，但鄭宗哲下一步最重要的任務，仍是先闖過40人名單這道關卡，把想像變成真正的大聯盟同場畫面。