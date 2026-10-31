MLB／紅襪不執行3000萬美元選擇權！18勝王牌格雷成自由身 誓拚世界大賽

紅襪隊今天決定不執行先發右投格雷（Sonny Gray）2027年價值3000萬美元的共同選擇權，這名今年剛拿下18勝、繳出2.72防禦率的資深投手，正式投入自由市場。格雷將取得1000萬美元買斷金，也準備在37歲之齡繼續追逐生涯首枚世界大賽冠軍戒指。

這筆選擇權原本就幾乎注定不會生效，所謂共同選擇權，必須球團與球員雙方都同意才能執行；即使紅襪決定留下他，格雷也大有機會選擇跳脫合約、測試市場。換句話說，這更像是合約程序上的分手，而非紅襪否定他的表現。

格雷去年休賽季為了轉戰波士頓，放棄了原本的拒絕交易權。結果他立刻交出生涯代表作，29場先發、169局投球拿下18勝5敗，防禦率2.72、WHIP值1.15，送出149次三振；18勝更並列大聯盟最多，成為紅襪輪值最穩定的一環。

尤其在克羅謝（Garrett Crochet）大半季因傷缺陣的情況下，格雷扛起輪值王牌責任，先發場次與投球局數都領先全隊。36歲的他原本在季後一度透露思考退休，但很快做出續投決定，談到未來，格雷日前表示，自己與家人討論後，仍想再拚一次冠軍。他已表明願意回到紅襪，不過也會評估其他具競爭力的選項；外界認為，靠近田納西州納許維爾住家的東岸球隊，可能在競逐戰中稍具優勢。

格雷季末的最後一次登板，正是美聯外卡系列賽第2戰對洋基隊。他投4.2局失2分、送出5次三振後被換下，當時對調度頗感失望，直言自己有信心能繼續面對第3輪打線。不過紅襪總教練崔西（Chad Tracy）表示，兩人已經溝通，彼此關係沒有因此受損，這也讓「重返波士頓」並未完全關門。

紅襪若認為格雷的經驗與穩定性仍值得投資，仍可在自由市場重新談約；但他曾在2023年收到過合格報價，因此不具再次被提出合格報價資格，若轉投其他球隊，紅襪也無法獲得選秀權補償，對即將踏入第15個大聯盟球季的格雷來說，這次自由市場不只是下一份合約，更可能是生涯最後一次主動選擇爭冠舞台的機會。