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MLB／鄭宗哲為老虎游擊添深度但打擊弱 美媒：與李灝宇同隊更安心

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭宗哲、李灝宇。 聯合報系資料照
鄭宗哲、李灝宇。 聯合報系資料照

老虎隊今天透過交易得到台灣內野手鄭宗哲，將與李灝宇當隊友。美國媒體《Bless You Boys》認為，鄭宗哲的加盟將為老虎游擊防區增添更多板凳深度，但打擊仍相對薄弱。

報導提到，鄭宗哲具備穩定的游擊防守能力，也擁有少量大聯盟出賽經驗。老虎似乎希望在頂級新秀麥高尼格爾（Kevin McGonigle）之外，培養更多游擊防區備用人選。佩克（John Peck）可提供右打選擇，鄭宗哲則是左打，讓球隊在陣容調度更有彈性。

鄭宗哲具備值得期待的技能，他有出色的速度，游擊防守能力達大聯盟平均水準，也有擔任二壘手的經驗，甚至曾少量守過三壘。然而他最大的問題仍在打擊端，三振比例偏高，長打能力勉強接近平均水準，去年他在3A三振率高達23.8%，面對高階投手時，揮空問題仍有改善空間。

不過鄭宗哲的打擊不是完全沒有優點，他具備不錯的選球能力，2026年在3A保送率達到13.5%，追打好球帶外壞球的比例也相當理想。儘管如此，他的揮空次數仍比球隊希望看到的更多，若想在大聯盟站穩腳步，成為固定輪替的左右打對位球員，就必須進一步降低揮空率。

報導分析，對老虎而言這筆交易更像是希望將鄭宗哲納入培養體系，透過訓練與調整，看能否進一步開發他的潛力。目前仍在復健的26歲左打內野手史威尼（Trey Sweeney），可能是鄭宗哲加盟後，受到最大影響的球員。

休賽季才剛開始，未來仍充滿變數。說不定休賽季結束前，鄭宗哲又被老虎放進讓渡名單。鄭宗哲目前沒有下放小聯盟的選擇權，也還不是一名具有明顯大聯盟實績的球員，因此現階段這筆交易比較像補強深度，而非將鄭宗哲視為確定能在大聯盟扮演重要角色的戰力。

不過老虎或許看見鄭宗哲打擊尚未被完全開發的打擊潛力，希望透過球隊指導，幫助他找到突破口。此外鄭宗哲與李灝宇過去曾是隊友，曾代表中華隊參加2019年U18世界盃並攜手奪冠。對海外球員來說，能在陌生環境遇到熟悉的隊友，有時也能增加安心感，這層關係或許能幫助鄭宗哲更快融入老虎體系。

鄭宗哲 李灝宇 MLB 老虎

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