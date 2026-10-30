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MLB／鄭宗哲轉戰老虎！22歲大物卡位 台灣黃金二遊合體有難度

聯合新聞網／ 綜合報導
備戰世界棒球經典賽，鄭宗哲（左）、李灝宇（右）曾一同在日本宮崎參與中華隊集訓。 聯合報系資料照
備戰世界棒球經典賽，鄭宗哲（左）、李灝宇（右）曾一同在日本宮崎參與中華隊集訓。 聯合報系資料照

紅襪隊今天（30日）將鄭宗哲交易到老虎隊，換回現金，讓他有機會與已在老虎站穩腳步的同鄉李灝宇成為隊友。兩人曾在2019年U18世界盃攜手幫助中華隊奪冠，如今有望在大聯盟重逢，也讓球迷期待大聯盟能否出現「台灣黃金二遊」。不過老虎內野已有年輕主力坐鎮，尤其內野大物麥高尼格爾（Kevin McGonigle）才剛獲得球團長約肯定，鄭宗哲要爭取大聯盟出賽機會，恐怕得面臨不小競爭。

鄭宗哲今年季前曾4度遭到DFA，輾轉落腳紅襪後，本季在大聯盟出賽14場，39打數敲出10支安打、貢獻5分打點，打擊率0.256。上週他出席返台記者會，回顧自己今年終於登上大聯盟的歷程時，還兩度激動落淚。

鄭宗哲具備游擊、二壘和三壘等多守位能力，轉戰老虎後，最受台灣球迷期待的自然是與李灝宇重聚。他們曾在2019年U18世界盃組成中華隊二游搭檔、率領中華隊奪冠，2023年杭州亞運再度成為隊友。原本兩人還有機會在3月份的世界棒球經典賽合體，李灝宇卻因傷退出，如今鄭宗哲轉戰老虎，讓台灣球迷相當期待。

李灝宇今年4月升上大聯盟，整季出賽114場，敲出10轟，刷新台灣球員在大聯盟的單季全壘打紀錄，也逐漸站穩老虎隊二壘、三壘陣容。如果鄭宗哲順利留在大聯盟，兩名台灣好手便有機會在同一支球隊並肩作戰，甚至重現當年游擊、二壘搭檔的默契。

麥高尼格爾（Kevin McGonigle）。 美聯社
麥高尼格爾（Kevin McGonigle）。 美聯社

不過，從老虎目前的內野布局來看要實現頗有難度，年僅22歲的游擊手麥高尼格爾今年開季直接從小聯盟升上大聯盟，菜鳥賽季就繳出打擊率0.278、168支安打、18轟和OPS .806的成績，WAR值達7.1。已經把他視為球隊未來核心的老虎，還在今年4月和他簽下8年、總值1億5000萬美元（約新台幣4億8915萬元）的延長合約。

麥高尼格爾可以守游擊和三壘，老將貝耶茲（Javier Baez）和24歲小將佩克（John Peck）也能守游擊，同樣以游擊為主要守位的鄭宗哲，想在老虎爭取固定出賽空間並不容易。對鄭宗哲而言，轉戰老虎是重新爭取機會的開始，但眼前最重要的任務，仍是透過春訓展現自身價值。由於他沒有小聯盟下放選擇權，能否擠進40人名單、爭取留在大聯盟，將是賽季開打前的重要考驗。

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