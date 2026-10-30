MLB／大谷翔平帶傷拚二刀流 美媒批道奇傷勢管理「太天真」

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平本季受到左膝傷勢困擾，投打表現與原先預期出現落差，季後賽更陷入低潮。雖然大谷翔平已表態明年仍希望以投手身分重返投手丘，但《The Athletic》記者凱蒂．吳（Katie Woo）指出，他在8月重新啟動投球訓練的決定，連道奇球團內部都有人抱持疑問，顯見球團在傷勢管理上的處理方式，或許應該更加小心。

根據凱蒂．吳的報導，多名球探與球隊相關人士都把7月底視為大谷翔平本季表現的轉捩點。當時他上半季打擊表現出色，累積23支全壘打、OPS高達0.953，投手方面則先發14場，防禦率僅1.79，投打兩端都展現MVP級身手。不過，左膝疼痛也在那段期間逐漸成為問題。

大谷翔平隨後取消上半季最後一次先發，也缺席明星賽，改接受注射治療以減輕膝蓋發炎。當時他對恢復投球還抱著樂觀態度，認為只要休息幾天就能重新登板，球團也相信他的判斷。

不過，接下來大谷的投球復出進度並不順利，打擊表現也開始下滑。據報導，部分道奇內部人士對他8月重新啟動投球訓練計畫感到疑惑，認為這可能會影響他的場上表現，也有人質疑，若當時選擇多休息一段時間，是否就能避免傷勢惡化，或至少減輕身體負擔。

凱蒂．吳也對道奇球團的傷勢管理提出批評，認為球團可能過度相信大谷對自身狀況的判斷，卻未能充分掌握傷勢嚴重程度。她指出，這不只是球團單方面的責任，大谷也有必要更清楚地向球隊說明自己的身體狀況。

此外，大谷翔平身為二刀流球星，始終背負著投打兩端都要有所貢獻的期待。報導也提及，他可能受到責任感影響，認為既然簽下總值7億美元的合約，就有義務持續上場。

大谷翔平在球季結束後曾表示，「投手大谷」並不滿意以這樣的方式結束本季，希望重新檢視治療與訓練計畫，為明年做好準備。如何在維持二刀流的同時妥善管理身體狀況，避免再次因傷影響整季表現，將是大谷與道奇接下來必須面對的課題。