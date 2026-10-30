MLB／今井達也執行5.8億選擇權續留太空人 旅美首季跌跌撞撞盼反彈

日本強投今井達也大聯盟生涯第一個球季跌跌撞撞，經歷傷勢困擾、適應問題與控球不穩，最終也沒能站穩休士頓太空人先發輪值。不過，根據美國雅虎體育報導，今井達也預計執行球員選擇權，2027年將以1800萬美元（約新台幣5.87億元）續留太空人。

28歲的今井達也去年休賽季透過入札加盟太空人，雙方簽下3年合約、總值最高達6300萬美元，其中5400萬美元為保障薪資。

今井達也本季在太空人出賽23場、其中15場先發，累積76.2局投球，防禦率4.93，表現與旅美前在日本職棒3度入選明星賽的身手仍有落差。尤其球季後段他淡出先發輪值，最後兩個月只登板8次，太空人外卡系列賽遭芝加哥白襪淘汰的2場比賽，他也都沒有獲得出賽機會。

回顧今井達也的首個大聯盟球季，除了場上表現起伏，適應美國生活也是一大課題。今年4月因手臂疲勞進入傷兵名單期間，他曾坦言自己在球場內外都還在摸索如何適應美國生活，甚至連球員用餐時間、客場移動方式都與日本職棒有所不同。他當時舉例，日本球員通常回到飯店後才吃晚餐，但在美國，球員多半直接在球場用餐。

此外，今井達也也曾對大聯盟投手丘的硬度、坡度表達不適應，並提到自己不習慣較低的氣溫。球季初對西雅圖水手一戰，他只抓下1個出局數，就投出4次保送、失掉3分，控球與環境適應問題成為外界關注焦點。

當然，今井達也的第一個賽季也不是乏善可陳，大聯盟生涯第2場先發面對運動家，他繳出5.2局無失分、飆出9K的表現，6月更連續兩場先發對克里夫蘭守護者、底特律老虎都送出雙位數三振，證明自己仍具備壓制打者的能力。

真正需要改善的關鍵仍是控球，今井達也本季每9局投出6次保送，也讓他難以延續好表現。若想在太空人重新爭取先發位置，除了提升球路控制與進壘位置，也需要進一步豐富配球組合，讓自己在大聯盟打者面前更具競爭力。