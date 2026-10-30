MLB／釀酒人主帥嗆洋基「爛透了、只顧自己」 球員急緩頰：墨菲很自責

釀酒人隊擊敗光芒隊，隊史首度捧起世界大賽冠軍金盃，球員與教練團賽後沉浸在奪冠喜悅中，不過總教練墨菲（Pat Murphy）卻在慶祝過程中語出驚人，當著鮑爾斯（Jake Bauers）的面，狠酸鮑爾斯過去效力的洋基隊缺乏團隊精神。這段對話曝光後引發熱議，釀酒人牛棚大將梅吉爾（Trevor Megill）隨後出面緩頰，透露墨菲對自己的言論感到相當自責。

釀酒人奪冠後，鮑爾斯將最後一個出局數的球交給墨菲，兩人當時聊到鮑爾斯即將成為自由球員，墨菲先預言他有機會在自由市場大賺一筆，接著話鋒一轉，拿他2023年效力洋基的經歷開酸：「你會變成有錢人了。只要記得你當年待在那支爛透的洋基隊時，大家是不是都只為自己打球？記得告訴自己：『我們以前就是這樣做的。』」

鮑爾斯2023年曾效力洋基，出賽85場、累積218個打席，OPS .693的攻擊指數，當年洋基僅拿下82勝80敗，無緣季後賽，墨菲是藉由這段經歷，提醒鮑爾斯即使未來轉戰其他球隊，也別忘記釀酒人一路奪冠所仰賴的團隊合作。

這段對話其實不是墨菲對媒體的公開發言，而是奪冠慶祝時被鏡頭意外捕捉，卻在網路上迅速傳開。梅吉爾今天（30日）受訪時，也被問到總教練的這番言論，他說：「他覺得很糟，真的非常自責。我相信他會向（洋基總管）凱許曼（Brian Cashman）以及那邊所有人道歉，他真的覺得很不好。」

洋基近年來一直是外界調侃的對象，雖然條紋大軍2024年重返世界大賽，卻未能奪冠，接著連續兩年在美聯分區系列賽止步，2025年被藍鳥隊淘汰，2026年則敗給光芒。近幾季洋基季後賽表現不如預期，守備失誤、基本功不夠扎實，以及打線過度依賴全壘打等問題屢屢成為外界檢討焦點。

洋基2024年世界大賽敗給道奇後，道奇牛棚投手凱利（Joe Kelly）就曾公開批評洋基，認為球隊雖然擁有許多明星球員，卻缺乏積極態度與拚戰精神，並點出洋基守備鬆散、基本功不足的問題。

洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）則在2026年球季結束後，將球隊表現不佳的責任多半歸咎於野手，直言整季打線得分表現起伏不定，未能達到應有水準，也讓球隊難以追上光芒、爭取分區冠軍。