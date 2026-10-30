快訊

MLB／鄭宗哲被紅襪交易至老虎 有望與李灝宇組台灣內野搭檔

法官70歲還想繼續審判工作 司法院打回票：恐不堪負荷

醃木瓜牽起三代情 印尼看護復刻外婆私房味

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄭宗哲被紅襪交易至老虎 有望與李灝宇組台灣內野搭檔

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
紅襪隊今天將鄭宗哲交易至老虎隊。聯合報系資料照
紅襪隊今天將鄭宗哲交易至老虎隊。聯合報系資料照

台灣旅美內野手鄭宗哲再換新東家，根據美國媒體《Sox Prospects》報導，紅襪隊今天將他交易至老虎隊，新球季有望與另一名台灣好手李灝宇共組台灣內野搭檔。 

隨著大聯盟球季落幕，紅襪隊今天做出球員交易，將鄭宗哲交易至老虎隊，換回現金。如此一來，老虎隊將有2名台灣球員，然而因老虎隊目前40人名單達42至44人，球隊最晚需於周一晚間將名單降至40人，之後才會正式對外宣布此交易。

鄭宗哲今年從季前歷經4度遭指定讓渡，最終落腳紅襪隊，今年6月重返大聯盟，共計出賽14場，39打數敲出10支安打，貢獻5分打點，繳出2成56打擊率、3成18上壘率、2成82長打率。

鄭宗哲轉戰老虎，與今年在大聯盟大放異彩的內野手李灝宇成隊友，也將是兩人繼2023年杭州亞運之後再次同隊作戰。

鄭宗哲 老虎 紅襪

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／年度三大獎入圍名單放榜 MVP獎落洋將、李東洺與2猿將爭進步獎

MLB／菜鳥年114場出賽加值 李灝宇87安10轟證明台灣野手也能固定先發

MLB／李灝宇進美媒2026前50大新秀榜 定位打擊型工具人

MLB／用全壘打救道奇、道奇改變人生！羅哈斯告白：生涯最美好的4年

相關新聞

MLB／鄭宗哲被紅襪交易至老虎 有望與李灝宇組台灣內野搭檔

台灣旅美內野手鄭宗哲再換新東家，根據美國媒體《Sox Prospects》報導，紅襪隊今天將他交易至老虎隊，新球季有望與另一名台灣好手李灝宇共組台灣內野搭檔。

MLB／比切特執行13億球員選擇權 明年賽季續留大都會

比切特決定執行4200萬美元球員選擇權，2027年續留大都會；他本季打擊成績下滑，明年球季後仍可投入自由市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。