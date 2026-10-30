MLB／鄭宗哲被紅襪交易至老虎 有望與李灝宇組台灣內野搭檔

台灣旅美內野手鄭宗哲再換新東家，根據美國媒體《Sox Prospects》報導，紅襪隊今天將他交易至老虎隊，新球季有望與另一名台灣好手李灝宇共組台灣內野搭檔。

隨著大聯盟球季落幕，紅襪隊今天做出球員交易，將鄭宗哲交易至老虎隊，換回現金。如此一來，老虎隊將有2名台灣球員，然而因老虎隊目前40人名單達42至44人，球隊最晚需於周一晚間將名單降至40人，之後才會正式對外宣布此交易。

鄭宗哲今年從季前歷經4度遭指定讓渡，最終落腳紅襪隊，今年6月重返大聯盟，共計出賽14場，39打數敲出10支安打，貢獻5分打點，繳出2成56打擊率、3成18上壘率、2成82長打率。

鄭宗哲轉戰老虎，與今年在大聯盟大放異彩的內野手李灝宇成隊友，也將是兩人繼2023年杭州亞運之後再次同隊作戰。