MLB／比切特執行13億球員選擇權 明年賽季續留大都會

大都會隊休賽季迎來留人好消息，據《The Athletic》報導，兩度入選明星賽的內野手比切特（Bo Bichette）決定執行球員選擇權，2027年賽季將以4200萬美元（約新台幣13.6億元）續留大都會。儘管大都會本季戰績不如預期，比切特個人表現也沒有回到明星球員水準，但他選擇先確保合約保障，並保留明年球季結束後再次投入自由市場的機會。

比切特去年休賽季成為自由球員，他離開待了7年的老東家藍鳥隊、轉戰大都會，雙方簽下3年1億2600萬美元合約，合約包含2026、2027年球季結束後的逃脫條款。大都會當時看好補強後的陣容，期待在2026年挑戰世界大賽冠軍，沒想到球隊整季表現差強人意，最終僅繳出74勝88敗，在國聯東區墊底。

28歲的比切特開季打擊狀況較為低迷，不過後段逐漸找回手感，整季出賽繳出.260/.312/.390的打擊三圍，敲出18支全壘打、貢獻78分打點。整體成績雖不及過去效力藍鳥時期的明星級表現，但球季尾聲已出現回升跡象。

比切特選擇執行球員選擇權，也與大聯盟勞資談判的不確定性有關，由於2027年球季可能發生封館危機，加上今年整體成績未達身價預期，比切特決定先鎖定4200萬美元保障合約，避免在勞資爭議導致停賽的風險下，面臨合約不確定性。

不過，這並不代表比切特已經放棄爭取更高價值的長約，因為他與大都會的合約當中還有2027年季後的逃脫條款，若他明年能重新打出明星級身手，仍有機會再次投入自由市場，尋求更優渥的複數年約。