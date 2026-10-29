MLB／等近半世紀終獲回報 釀酒人封王老球迷熱淚盈眶

密爾瓦基的球迷等了一輩子，就為了這一刻。今晚，這一刻終於到來：釀酒人首度贏得世界大賽冠軍。整座城市歡欣沸騰，約3.1萬名球迷聚集在主場「美國家庭球場」看轉播，酒吧裡響起陣陣喝采，家家戶戶也傳出興奮吶喊。

密爾瓦基哨兵日報（Milwaukee Journal Sentinel）和法新社報導，釀酒人今天在世界大賽第5戰以4比1擊敗坦帕灣光芒，以4勝1敗拿下隊史首座世界大賽冠軍。

儘管球隊人在佛州作客，釀酒人球迷仍聚集在主場「美國家庭球場」（American Family Field）觀賽，歡呼聲彷彿球員就在眼前。

售票平台StubHub表示，在光芒主場「純品康納球場」（Tropicana Field）舉行的第5戰，約1/4門票由威斯康辛州郵遞區號的買家購得，比例約為佛州居民購買釀酒人主場賽事門票的10倍。

66歲的密爾瓦基居民杜皮斯（John Dupies）自釀酒人1970年搬到這座城市後便成為球迷。1982年，他還在念大學時，就曾看著釀酒人與世界大賽冠軍擦身而過。如今，等了44年，球隊終於再次挺進世界大賽，並一舉終結冠軍荒。

本月稍早，杜皮斯親眼見證喬里歐（Jackson Chourio）以再見一擊助球隊擊敗聖地牙哥教士。對這位見證釀酒人起起伏伏的老球迷而言，光是想到球隊有機會在世界大賽封王，就讓他熱淚盈眶。他說：「我們終於等到回報了。」

對年輕球員而言，這場勝利同樣難以置信。22歲新秀游擊手普拉特（Cooper Pratt）今年6月才登上大聯盟，他說：「這是我人生最棒的時刻之一。天啊，感覺根本不像真的，太不可思議了。」

普拉特表示，球迷的期待也帶來巨大壓力，但讓奪冠更有成就感。

他說：「現場很吵、很瘋狂，壓力大到難以想像。這是我打過最艱難、卻也最有趣的棒球比賽之一。」他也坦言，自己在今年季後賽犯過不少錯，但隊友始終支持他，「如今我們站在這裡，成了世界冠軍」。

釀酒人王牌右投米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）例行賽以252次三振高居大聯盟之冠，此役主投5又2/3局無失分，僅被敲出2支安打，退場時疑似因腿部抽筋。

他賽後說：「我簡直說不出話來。光是看著隊友們慶祝，就覺得太棒了。我知道密爾瓦基的球迷一定都瘋狂了，真是太棒了。」