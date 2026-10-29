MLB／ 兄弟「冠軍夢」跨越10年！康崔拉斯緊抱哥哥：你是我的榜樣

釀酒人當家捕手康崔拉斯（William Contreras）憑藉攻守俱佳的表現，榮獲世界大賽MVP。不過比起個人獎項，賽後最令他動容的，莫過於與哥哥威爾森（Willson Contreras）緊緊相擁的那一刻，兄弟倆相隔10年，先後以主力球員身分登上世界棒球最高殿堂。

康崔拉斯在本次世界大賽繳出打擊率3成81、4分打點的成績，更在捕手位置上成功阻殺4次盜壘，並透過ABS挑戰系統13次成功推翻10次判決，成為釀酒人封王的重要功臣。

頒獎典禮結束後，康崔拉斯隨即與哥哥威爾森深情擁抱。現年34歲的威爾森目前效力紅襪，曾於2016年菜鳥球季，隨芝加哥小熊打破長達108年的世界大賽冠軍荒，如今相隔10年，弟弟也穿上釀酒人戰袍，奪下世界大賽冠軍，更抱回MVP殊榮。

談到哥哥，康崔拉斯難掩感動，「哥哥是我的榜樣，我沒有很多朋友，但他就是我的朋友。只要遇到問題，我都會去問他。我無意冒犯聯盟其他捕手，但今天我站在這裡，成為世界冠軍，我覺得自己就是世界上最好的捕手。」

事實上，康崔拉斯並非第一次感受世界大賽冠軍的喜悅。2021年效力勇士期間，他就曾隨隊奪冠，不過當年並未在世界大賽出賽。5年後，他已從年輕替補成長為釀酒人不可或缺的當家捕手，更以MVP身分站上冠軍舞台，對他而言格外具有意義。

值得一提的是，今年更堪稱康崔拉斯的冠軍年。3月他才與哥哥攜手代表委內瑞拉參加世界棒球經典賽（WBC），成為委內瑞拉隊史首對共同征戰經典賽的兄弟檔，最終更在冠軍戰以3：2擊敗美國，幫助祖國奪下隊史首座經典賽冠軍。

除了康崔拉斯之外，釀酒人隊友喬里歐（Jackson Chourio）及桑撒提拉（Antonio Senzatela）也同樣完成這項紀錄，成為繼2017年美國隊的柏格曼（Alex Bregman）與葛瑞格森（Luke Gregerson）後，又一批在同年拿下經典賽及世界大賽冠軍的球員。

康崔拉斯也成為史上第3位獲得世界大賽MVP的委內瑞拉球員，前兩人分別是2012年巨人的桑多瓦（Pablo Sandoval），以及2015年皇家的培瑞茲（Salvador Pérez）。