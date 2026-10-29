快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／官網盛讚市場規模最小的光芒 表現出色卻敗給規模更大的對手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
雖然不敵釀酒人無緣奪冠，但官網盛讚光芒以小市場、低薪資打出最強戰力，教頭凱許與球員表現備受肯定。 法國新聞社
雖然不敵釀酒人無緣奪冠，但官網盛讚光芒以小市場、低薪資打出最強戰力，教頭凱許與球員表現備受肯定。 法國新聞社

光芒隊今天在佛州主場爆滿40489名球迷前，眼睜睜看著釀酒人隊奪走世界大賽冠軍，隊史仍是一冠難求；大聯盟官網指出，這支球隊來自大聯盟規模最小的市場，往往表現夠出色，卻又總是敗給那些規模更大的對手。

釀酒人隊奪下成軍57年首座世界大賽冠軍，也是1957年勇士隊（1966年搬到亞特蘭大）封王後，密爾瓦基再度成為大聯盟冠軍城市；隊史僅僅28年的光芒在2008、2020、今年世界大賽分別不敵費城人、道奇、釀酒人，不過本季團隊薪資只有9561萬美元，大聯盟排名倒數第3，卻能拚進世界大賽，總教練凱許（Kevin Cash）領軍12年功力倍受肯定。

光芒王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）原是釀酒人球員，生涯第2年、2021年季中被交易到光芒，本季16勝寫下個人單季最佳紀錄，今天先發4局失1分，吞下世界大賽首敗，他說：「光芒我在大聯盟層級效力過的最強球隊，釀酒人也是我碰過最強的對手。」

光芒背水一戰，拉穆森只休3天再登板，凱許說：「這傢伙真是硬漢，這對他來說是艱鉅任務，非常感謝拉穆森主動承擔重任，他渴望登板、並投出精彩表現。」

道奇去年完成世界大賽2連霸，釀酒人今年奪下隊史首冠，美聯球隊連續3年輸掉爭霸戰，最近封王是2023年遊騎兵；光芒今年身為美聯戰績最佳球隊，凱許盛讚全隊拚到最後一刻，他說：「球員現在傷痕累累，飽受疼痛困擾，非常感謝他們整季表現，贏下不少比賽，這是我看過最團結的隊伍。」

MLB 光芒 規模

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／釀酒人打擊數據是季後賽12隊最猛 衛冕軍道奇遭KO看來十分合理

MLB／掃完道奇準備再掃光芒？釀酒人16安狂攻10分 3連勝聽牌隊史首冠

MLB／康崔拉斯全方位表現奪MVP 繼2015年後又有捕手獲獎

MLB／釀酒人球迷「攻陷」光芒主場 盼親眼見證隊史首冠

相關新聞

MLB／釀酒人王牌米蕭洛斯基壓陣封鎖光芒 隊史57年首座世界大賽冠軍到手

釀酒人隊王牌投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天主宰戰場，在世界大賽第5戰先發5.2局無失分，一路壓制光芒隊打線，終場以4：1獲勝，系列賽4勝1敗結束，釀酒人成軍57年奪下首座世界大賽冠軍，密爾瓦基整座城市陷入瘋狂。

MLB／「人體鷹眼」康崔拉斯ABS挑戰13中10 全年紀錄更驚人！

釀酒人今天以4：1擊敗光芒，奪下隊史首座世界大賽冠軍，當家捕手康崔拉斯（William Contreras）憑藉攻守俱佳的表現，榮獲世界大賽最有價值球員（MVP）。不過，除了打擊率3成81、4分打點的亮眼成績，真正讓他成為球隊封王關鍵的另一項武器，就是精準的「人體鷹眼」，在世界大賽13次ABS挑戰中成功10次，成功率高達76.9%。

MLB／釀酒人打擊數據是季後賽12隊最猛 衛冕軍道奇遭KO看來十分合理

釀酒人隊連續兩年以大聯盟最佳戰績闖進季後賽，去年只打9場比賽就遭淘汰，今年連闖3關奪下隊史首座世界大賽冠軍，各項打擊數據都在季後賽12強領先，投手群表現也是頂尖水準，這座等了57年的冠軍可以說是實至名歸。

MLB／官網盛讚市場規模最小的光芒 表現出色卻敗給規模更大的對手

光芒隊今天在佛州主場爆滿40489名球迷前，眼睜睜看著釀酒人隊奪走世界大賽冠軍，隊史仍是一冠難求；大聯盟官網指出，這支球隊來自大聯盟規模最小的市場，往往表現夠出色，卻又總是敗給那些規模更大的對手。

MLB／等近半世紀終獲回報 釀酒人封王老球迷熱淚盈眶

密爾瓦基的球迷等了一輩子，就為了這一刻。今晚，這一刻終於到來：釀酒人首度贏得世界大賽冠軍。整座城市歡欣沸騰，約3.1萬名...

MLB／ 兄弟「冠軍夢」跨越10年！康崔拉斯緊抱哥哥：你是我的榜樣

釀酒人當家捕手康崔拉斯（William Contreras）憑藉攻守俱佳的表現，榮獲世界大賽MVP。不過比起個人獎項，賽後最令他動容的，莫過於與哥哥威爾森（Willson Contreras）緊緊相擁的那一刻，兄弟倆相隔10年，先後以主力球員身分登上世界棒球最高殿堂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。