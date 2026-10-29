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MLB／「人體鷹眼」康崔拉斯ABS挑戰13中10 全年紀錄更驚人！

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人當家捕手康崔拉斯榮獲世界大賽MVP，13次ABS挑戰中成功10次，成功率高達76.9%。 法新社
釀酒人當家捕手康崔拉斯榮獲世界大賽MVP，13次ABS挑戰中成功10次，成功率高達76.9%。 法新社

釀酒人今天以4：1擊敗光芒，奪下隊史首座世界大賽冠軍，當家捕手康崔拉斯（William Contreras）憑藉攻守俱佳的表現，榮獲世界大賽最有價值球員（MVP）。不過，除了打擊率3成81、4分打點的亮眼成績，真正讓他成為球隊封王關鍵的另一項武器，就是精準的「人體鷹眼」，在世界大賽13次ABS挑戰中成功10次，成功率高達76.9%。

事實上，康崔拉斯早在例行賽就已展現驚人的挑戰積極度。根據MLB官方統計，他今年以捕手身分累積提出185次ABS挑戰，成功推翻105次判決，不僅挑戰次數高居大聯盟第一，成功改判總數也冠居全聯盟。

其中，康崔拉斯的挑戰次數更比排名第2的紅人捕手史蒂芬森（Tyler Stephenson）多出49次，展現他在本壘後方積極爭取判決的比賽風格。

不過，康崔拉斯並非例行賽挑戰成功率最高的捕手。他的185次挑戰成功105次，成功率為56.8%，略低於全聯盟捕手平均的約59%；反觀費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），在至少提出75次挑戰的捕手中，以約81%的成功率高居第一。

然而，進入季後賽後，康崔拉斯的挑戰準確度明顯提升。整個季後賽他累積提出33次挑戰，成功改判22次，成功率達66.7%；其中國聯冠軍賽面對道奇，他10次挑戰成功7次，成功率達70%，到了世界大賽更進一步提升至76.9%。

換句話說，康崔拉斯例行賽的挑戰成功率為56.8%，季後賽提升至66.7%，世界大賽則來到76.9%，相較例行賽增加約20個百分點，越到高張力的比賽，反而展現更精準的判斷能力。

不僅如此，康崔拉斯在世界大賽還成功阻殺光芒9次盜壘企圖中的4次，阻殺率達44.4%，其中首戰就完成2次阻殺。除了運用ABS爭取好球數，他也透過守備壓制對手的速度戰，成為釀酒人投手群最可靠的後盾。

談到自己為何能夠屢次成功挑戰判決，康崔拉斯賽後笑稱，「我也不知道，這簡直像是魔法。我每天都蹲在本壘後方，我想這要歸功於我們的投手群，他們每個人的球都很犀利，這幫助了我很多。」

不過，他也坦言，真正讓自己掌握好球帶的關鍵，其實來自長年累積的蹲捕經驗，「這不是魔法，我認為是整個球季每天上場累積下來的經驗。」

MLB 康崔拉斯 釀酒人 世界大賽 大聯盟 ABS 光芒

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