MLB／先出售湖人再賣道奇？ 老闆承諾無論如何絕不賣隊還要持續爭冠

道奇老闆沃爾特（Mark Walter）近期因旗下企業涉及聯邦調查，接連出售湖人持股，並啟動英超切爾西足球俱樂部的股權出售計畫，引發外界猜測道奇是否也將面臨易主命運。對此，沃爾特首度公開回應，強調無論如何都不會賣掉道奇，更承諾未來將持續投入資源，打造能夠長期爭冠的球隊。

「無論如何，我們都會保留這支球隊。未來10年甚至更長時間，我們都會持續爭取勝利。我認為我們的承諾會和過去一樣，雖然不可能每年都贏得冠軍，但我們一定會努力。」沃爾特接受《加州郵報》專訪表示。

值得一提的是，道奇今年在國聯冠軍賽遭釀酒人橫掃，無緣世界大賽3連霸，沃爾特仍對球隊未來充滿信心，承諾不會因個人財務問題而縮減補強資源。

「目前我們沒有看到球隊存在任何迫切需要解決的明顯弱點，但永遠都有進步的空間。我們會探索所有可能的方式，讓這支球隊變得更強。」

此外，大聯盟即將展開新版勞資協議談判，聯盟提出的薪資上限制度，也可能對道奇這類高薪資球隊帶來衝擊。不過，沃爾特認為，即使未來支出規則有所改變，道奇仍有能力維持競爭優勢。

「這不只是花錢的問題，我們的農場系統非常強大，球員養成也是球隊非常重要的一環。因此，無論未來的競爭環境如何改變，我相信我們仍會是聯盟頂尖球隊之一。」

「我希望球迷能感受到我們有多感謝他們，因為我們自己也是球迷。今年球季的結局確實令人失望，但我們明年一定會再次為世界大賽冠軍而戰。」

據了解，美國司法部及證券交易委員會（SEC）自去年起，針對沃爾特旗下保險公司，涉嫌不當揭露關係企業間貸款的問題展開調查。今年7月相關消息曝光後，沃爾特便在數周後，以125億美元的球隊整體估值出售湖人持股，隨後也與商業夥伴波利（Todd Boehly）啟動出售英超切爾西持股的程序。

針對出售湖人的決定，沃爾特強調此事與道奇經營「完全沒有任何關係」，並透露當初並未主動尋求買家，直到創投家庫許納（Josh Kushner）提出創紀錄的收購報價後，才在72小時內達成協議。

至於旗下企業的聯邦調查，沃爾特表示由於案件仍在調查階段，現階段不適合公開評論。不過，旗下控股公司《TWG Global》先前已否認涉及不法，並重申沃爾特將持續持有道奇。