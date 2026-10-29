MLB／康崔拉斯全方位表現奪MVP 繼2015年後又有捕手獲獎

釀酒人隊今天以4：1擊敗光芒隊，世界大賽4勝1敗過關，成軍57年首次封王，28歲委內瑞拉籍捕手康崔拉斯（William Contreras）獲選MVP，成為近11年首位捕手得主，也是史上第8人，前一人是2015年皇家隊培瑞茲（Salvador Perez），也是史上第8人。

釀酒人暌違44年重返世界大賽，康崔拉斯對光芒5場比賽21次打數8支安打，打擊率3成81，攻下4分打點，釀酒人官網指出，他在系列賽展現全方位表現，因此獲選隊史首位世界大賽MVP。

官網指出，康崔拉斯不僅打擊表現出色，在捕手位置同樣亮眼，完成4次阻殺，不但引導投手群，而且熟練運用ABS（自動好球帶系統）的挑戰機制，多次在關鍵時刻成功推翻原判。

康崔拉斯生涯前3年效力勇士隊，2022年季後被交易到釀酒人，最近4年成為隊上主力捕手，而且從2021年起連續6年參加季後賽，歷經9個系列賽首嘗世界大賽冠軍；值得一提的是，勇士雖在2021年奪下世界大賽冠軍，但康崔拉斯只在分區系列賽對釀酒人出賽1場，留下1個打席紀錄，今年成為釀酒人封王主力，也奪下生涯最有價值的獎座。