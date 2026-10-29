MLB／光芒成軍28年拿3座美聯冠軍 4支世界大賽0冠球隊仍是水手最慘

釀酒人隊氣勢驚人，今天在世界大賽（WS）第5戰以4：1擊敗光芒隊，不必拉回密爾瓦基就以4勝1敗封王，終於結束1969年成軍至今的冠軍荒，也是第26支獲得世界大賽的現役球隊，只剩光芒、洛磯、教士、水手隊從未奪冠。

釀酒人今年在例行賽103勝寫下隊史單季最佳紀錄，近兩季剛好達到200勝，以國聯頭號種子身分進入季後賽，接下來一路展現王者氣勢，分區系列賽3勝1敗淘汰教士隊，國聯冠軍賽4連勝摧毀衛冕軍道奇隊，暌違44年隊史第2次打進世界大賽。

釀酒人在1982年還是美聯球隊，世界大賽打滿7場不敵紅雀隊，今年首次以國聯冠軍身分爭霸，系列賽開打就對光芒3連勝，昨天拚到延長12局落敗，今天完全不給地主光芒機會，在純品康納球場爆滿40489名球迷面前，抱回等了57年的世界大賽冠軍。

世界大賽前兩戰票價驚人，很多釀酒人球迷乾脆從密爾瓦基飛到佛州坦帕觀戰，連續3天大量湧進純品康納球場，展現另類主場優勢；光芒今天在主場輸掉系列賽後，隊史從1998年至今，最佳表現停在3座美聯冠軍，前兩次分別在2008、2020年不敵費城人、道奇。

另外3支還未贏得世界大賽冠軍的球隊，教士在1984和1998年，洛磯在2007年獲得國聯冠軍，唯獨水手從未拿下美聯冠軍，隊史從1977年至今，季後賽最佳紀錄是4次打進美聯冠軍賽。