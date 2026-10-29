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MLB／釀酒人王牌米蕭洛斯基壓陣封鎖光芒 隊史57年首座世界大賽冠軍到手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
釀酒人系列賽4勝1敗奪下隊史57年首座世界大賽冠軍。 美聯社
釀酒人系列賽4勝1敗奪下隊史57年首座世界大賽冠軍。 美聯社

釀酒人隊王牌投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天主宰戰場，在世界大賽第5戰先發5.2局無失分，一路壓制光芒隊打線，終場以4：1獲勝，系列賽4勝1敗結束，釀酒人成軍57年奪下首座世界大賽冠軍，密爾瓦基整座城市陷入瘋狂。

米蕭洛斯基用86球完成5.2局任務，只被揮出兩支安打，投出兩次三振、1次保送，6局下因腳部抽筋提前退場，奪下世界大賽第2勝（防禦率1.89）、生涯季後賽第4勝，領軍釀酒人登上最高峰。

釀酒人打線面對光芒王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen），2局上展開首波攻勢，圖朗（Brice Turang）揮出二壘打，再靠普拉特（Cooper Pratt）安打攻下全場第1分。

釀酒人5局上再靠普拉特、米契爾（Garrett Mitchell）、漢米爾頓（David Hamilton）連續3支安打攻下1分，6局上葉力奇（Christian Yelich）觸身球上壘，再靠康崔拉斯（William Contreras）二壘打護送得分，接著圖朗安打、普拉特高飛犧牲打再下一城，擴大領先差距到4分。

米蕭洛斯基先發5.2局無失分，率釀酒人奪勝封王。 歐新社
米蕭洛斯基先發5.2局無失分，率釀酒人奪勝封王。 歐新社

米蕭洛斯基退場後，釀酒人「鐵牛棚」聯手封鎖光芒打線，羅梅洛（JoJo Romero）、烏里貝（Abner Uribe）各投0.2局未被安打，「守護神」梅吉爾（Trevor Megill）投兩局被2安失1分，光芒無力挽回戰局，終場以3分之差落敗，隊史短短28年還未贏過世界大賽冠軍。

釀酒人4：1擊敗光芒，系列賽4勝1敗拿下首冠。截圖自MLB官方X
釀酒人4：1擊敗光芒，系列賽4勝1敗拿下首冠。截圖自MLB官方X

米蕭洛斯基 世界大賽 釀酒人

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