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MLB／用全壘打救道奇、道奇用4年改變他一生！羅哈斯告白：你們改變我的人生

聯合新聞網／ 綜合報導
羅哈斯談起效力道奇的點點滴滴，感性表示球隊改變了自己的人生，讓他度過棒球生涯最美好的4年。 歐新社
羅哈斯談起效力道奇的點點滴滴，感性表示球隊改變了自己的人生，讓他度過棒球生涯最美好的4年。 歐新社

道奇今年在國聯冠軍賽遭釀酒人橫掃，無緣挑戰世界大賽3連霸後，37歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）也正式宣布結束13年的大聯盟生涯。今日他受邀擔任世界大賽第4戰賽前節目嘉賓，談起效力道奇的點點滴滴，忍不住感性表示，「謝謝你們改變了我的人生，讓我度過棒球生涯最美好的4年。」

羅哈斯登上《FOX》世界大賽賽前節目表示，「他們給了我回到洛杉磯的機會，回到12年前首次登上大聯盟的地方，也讓我度過棒球生涯最美好的4年。」

不過，讓羅哈斯最難忘的，不僅是球場上的勝利與冠軍，而是球團及隊友對家人的照顧。他特別提到兒子亞倫（Aaron），過去隊友經常帶著兒子到外野練習接飛球，讓孩子有機會親身體驗大聯盟球員的日常。

「他替我實現了夢想，我的女兒也是，光是能夠待在這些球員身邊，就是很棒的經歷。這也是我告訴隊友們的話，謝謝你們改變了我的人生，陪伴我度過人生中最美好的4年。」羅哈斯感性說道。

回顧羅哈斯的大聯盟生涯。他在2014年首度披上道奇戰袍登上大聯盟，隔年轉戰馬林魚，直到2023年才重返洛杉磯，沒想到生涯最後4年，竟成為他最難忘的時光。

事實上，羅哈斯近年不僅是道奇休息室的重要領袖，更在2025年世界大賽第7戰成為奪冠功臣。當時道奇面臨落後局面，羅哈斯在9局上轟出追平陽春砲，成功將比賽帶入延長賽，最終幫助球隊擊敗藍鳥，完成世界大賽2連霸。

此外，羅哈斯生涯累積2座世界大賽冠軍，打擊率2成60，留下1048支安打及386分打點。儘管已宣布告別大聯盟舞台，但他仍預計在11月14、15日代表委內瑞拉冬季聯盟的拉瓜伊拉鯊魚隊（Tiburones de La Guaira），於邁阿密參加告別性質的賽事，為球員生涯畫下句點。

另外，羅哈斯退休後也預計轉任道奇球員發展相關職務，轉換身分陪伴這支他口中「改變人生」的球隊。

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