MLB／滿手天賦卻打不出成績？金鶯新總管接燙手山芋 承諾找回「贏球方程式」

近年金鶯戰績不如預期，繼2023年奪下美聯東區冠軍、2024年闖進季後賽後，卻連2季勝率不到5成。對此，日前接任總經理的班納（Jared Banner），在記者會上直接向球迷喊話，坦言理解外界的不滿，更承諾將帶領球隊重返勝利行列。

根據《美聯社》報導，班納在記者會上表示，「首先，我認為這支球隊擁有非常多天賦，但很明顯，過去幾年球隊始終沒有真正打出應有的表現。這告訴我，有些事情必須改變。我現在還不完全確定問題出在哪裡，我們需要深入研究並找出答案。但這裡已經具備成為一支強隊的條件，而且我們距離目標並不遙遠。」

「我想讓球迷知道，我知道你們很挫折，過去幾年確實不好過，我們也一樣感到挫折。但我們向各位承諾，一定會在巴爾的摩打造一支贏球的球隊。」

「我們將挑戰所有既有流程，甚至可能必須學會適應不舒服的感覺。我的球員養成理念之一，就是讓練習更接近實戰，這樣球員真正上場時，比賽才會變得更容易。」班納補充道。

事實上，金鶯曾靠著農場系統培養出一批年輕好手，包括韓德森（Gunnar Henderson）、考瑟（Colton Cowser）及哈勒戴（Jackson Holliday）等年輕球員，然而都未能完全打出預期表現。

值得一提的是，現年41歲的班納曾任職紅襪、大都會及小熊，2020年底加入小熊球團，並於2024年升任助理總經理，這次加盟金鶯後，將與棒球事務總裁艾利亞斯（Mike Elias）共同管理球隊。艾利亞斯也說明雙方的分工，未來班納將主要負責球員養成、教練團、球員表現及醫療照護等內部事務，自己則更專注於球探、國內外人才招募、球員交易與合約談判。

此外，班納也相當重視與球團傳奇人物的互動，除了已安排與「鐵人」小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）共進午餐，也與名人堂投手巴默（Jim Palmer）取得聯繫。