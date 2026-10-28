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MLB／終身洋基卻換來不歡迎加入教練團？鐵捕波沙達感受與老東家有隔閡

聯合新聞網／ 綜合報導
傳奇捕手波沙達與老東家產生隔閡，坦言自己在洋基感受到不被歡迎。 美聯社
傳奇捕手波沙達與老東家產生隔閡，坦言自己在洋基感受到不被歡迎。 美聯社

曾是洋基「核心四人」、17年大聯盟生涯全數奉獻給洋基、奪下4座世界大賽冠軍、20號球衣更被永久退休的傳奇捕手波沙達（Jorge Posada），如今與老東家已產生隔閡。現年56歲的波沙達近日接受訪問時，坦言自己在洋基感受到不被歡迎。

波沙達近日登上《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）與海曼（Jon Heyman）主持的《The Show》，被問及是否有意重返洋基，協助球隊改善現有問題時，波沙達驚人表示，「我可以，但說實話，我不認為他們想要我。我去那裡的時候，感覺自己不受歡迎，即使是春訓也是如此，我就是覺得他們不希望我出現，所以我也不去了。」

「我不知道究竟發生了什麼事，我寧願繼續向前看。生涯最後一年對我來說非常艱難，無論是我自己處理事情的方式，還是洋基對待我的方式都是如此，因此很難再回去重新感受那些事情。如果有事情不對勁，我就會直接告訴你。這就是我打球的方式，我們只想贏球，也想把事情做好。」

波沙達從與基特（Derek Jeter）、李維拉（Mariano Rivera）及派提特（Andy Pettitte）並稱「核心四人」，不僅是洋基王朝的重要功臣，也曾5度入選明星賽，並在2015年獲球團退休20號背號，堪稱隊史代表性人物之一。

至於為何與洋基漸行漸遠，波沙達並未透露具體原因，但坦言2011年生涯最後一季的經歷，至今仍讓他難以釋懷。當時球團將他從主戰捕手轉為指定打擊，出賽機會也受到壓縮，雙方因此爆發公開爭執，更澄清當年並未與時任總教練吉拉迪（Joe Girardi）產生私人恩怨，真正令他難以接受的，是球團沒有給予爭取位置的機會。

此外，波沙達也透露曾與吉拉迪討論相關決定，卻未曾與總經理凱許曼（Brian Cashman）或老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）直接溝通。

洋基 世界大賽 薛曼 球衣 大聯盟

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