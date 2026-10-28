MLB／延長賽奮力跑壘提前退場 卡米奈羅：就算腳斷了明天也會上場

光芒隊今天在世界大賽第4戰於延長賽12局以4：3逆轉勝出，在淘汰邊緣撿回一命，系列賽1勝3敗逃過被釀酒人隊橫掃，卡米奈羅（Junior Caminero）在延長賽跑壘時出現不適，雖提前退場，但明天的G5，他想上場的意志堅決，「我就算腳斷了，明天也會上場。」

光芒與釀酒人今天鏖戰到延長賽，釀酒人在12局上攻進超前分，下半局光芒展開反撲，卡米奈羅擊出三壘滾地球靠失誤上壘，但在跑壘時造成腳不適，露出痛苦表情，之後藉由隊友的安打再連衝兩個壘包奮力撲向三壘，接著被換代跑退場。

因為跑壘造成左腳不適，讓卡米奈羅走路一跛一跛，但明天光芒仍是背水一戰，賽後被問及傷勢狀況，卡米奈羅說：「就算我的腳斷了，明天也會上場。」

光芒總教練凱許（Kevin Cash）也表示，明天無論如何都會讓卡米奈羅上場比賽，「明天他就算只用一隻腳也會上場比賽，我會確保這件事情。」