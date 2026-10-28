快訊

以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算

獨／家家爆「貪杯」離開相信音樂 隱忍10年真相曝！扛經濟重擔靠酒精麻醉

昨天才抽號次 北市議員候選人陳重文又遭檢調搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／延長賽奮力跑壘提前退場 卡米奈羅：就算腳斷了明天也會上場

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
卡米奈羅在延長賽跑壘時出現不適，雖提前退場，但明天的G5，他想上場的意志堅決。 法新社
卡米奈羅在延長賽跑壘時出現不適，雖提前退場，但明天的G5，他想上場的意志堅決。 法新社

光芒隊今天在世界大賽第4戰於延長賽12局以4：3逆轉勝出，在淘汰邊緣撿回一命，系列賽1勝3敗逃過被釀酒人隊橫掃，卡米奈羅（Junior Caminero）在延長賽跑壘時出現不適，雖提前退場，但明天的G5，他想上場的意志堅決，「我就算腳斷了，明天也會上場。」

光芒與釀酒人今天鏖戰到延長賽，釀酒人在12局上攻進超前分，下半局光芒展開反撲，卡米奈羅擊出三壘滾地球靠失誤上壘，但在跑壘時造成腳不適，露出痛苦表情，之後藉由隊友的安打再連衝兩個壘包奮力撲向三壘，接著被換代跑退場。

因為跑壘造成左腳不適，讓卡米奈羅走路一跛一跛，但明天光芒仍是背水一戰，賽後被問及傷勢狀況，卡米奈羅說：「就算我的腳斷了，明天也會上場。」

光芒總教練凱許（Kevin Cash）也表示，明天無論如何都會讓卡米奈羅上場比賽，「明天他就算只用一隻腳也會上場比賽，我會確保這件事情。」

MLB 光芒 世界大賽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／ 精心策劃？致命失誤賽後仍受隊友鼓舞 釀酒人歐提茲表達扛起罪責

MLB／掃完道奇準備再掃光芒？釀酒人16安狂攻10分 3連勝聽牌隊史首冠

MLB／釀酒人教頭精心策畫 伍鐸夫從一度本季報銷到世界大賽登板

MLB／釀酒人兩出局後灌8分大局 打出世界大賽首見紀錄

相關新聞

MLB／還有第5戰！光芒逃過橫掃 12局逆轉釀酒人的逆轉成功續命

世界大賽第4戰，釀酒人隊帶著3勝0敗的領先拚封王，光芒則是主場全力爭取續命，雙方正規賽9局打完戰成平手，12局上釀酒人雖有普拉特（Cooper Pratt）敲超前轟，但光芒在12局下靠失誤後連敲4支安打，在「跨日大戰」中以4：3逆轉收下首勝，系列賽1勝3敗成功續命。

MLB／光芒12局再見安續命寫116年紀錄 暌違18年在世界大賽主場奪勝

釀酒人隊想拚4連勝奪隊史首冠的美夢，今天鏖戰12局被擋下，光芒隊在12局下上演大反撲，最終以4：3擊敗釀酒人，從淘汰邊緣撿回一命，也是繼1910年小熊隊以來，近116年來再有球隊在世界大賽瀕臨被橫掃時，靠再見勝利續命。

MLB／精心策劃？致命失誤賽後仍受隊友鼓舞 釀酒人歐提茲表達扛起罪責

釀酒人今日與光芒一路鏖戰至延長賽，一度距離隊史首冠僅差最後3個出局數，沒想到內野手歐提茲（Joey Ortiz）在12局下半發生致命失誤，讓光芒趁勢連敲4安，最終以4：3上演再見逆轉。

MLB／世界大賽代打敲再見安助光芒續命 威廉森：從小夢想的場景

光芒隊從0勝3敗的逆境中死裡逃生，今天在世界大賽第4戰拚到延長賽12局，最終靠著威廉森（Ben Williamson）代打敲出再見安打，以4：3搶下續命的首勝，威廉森生涯在季後賽第2支安打價值連城，他說：「這就是從小夢想會遇到的場景。」

MLB／終身洋基卻換來不歡迎加入教練團？鐵捕波沙達感受與老東家有隔閡

曾是洋基「核心四人」、17年大聯盟生涯全數奉獻給洋基、奪下4座世界大賽冠軍、20號球衣更被永久退休的傳奇捕手波沙達（Jorge Posada），如今與老東家已產生隔閡。現年56歲的波沙達近日接受訪問時，坦言自己在洋基感受到不被歡迎。

MLB／延長賽奮力跑壘提前退場 卡米奈羅：就算腳斷了明天也會上場

光芒隊今天在世界大賽第4戰於延長賽12局以4：3逆轉勝出，在淘汰邊緣撿回一命，系列賽1勝3敗逃過被釀酒人隊橫掃，卡米奈羅（Junior Caminero）在延長賽跑壘時出現不適，雖提前退場，但明天的G5，他想上場的意志堅決，「我就算腳斷了，明天也會上場。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。