快訊

以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算

獨／家家爆「貪杯」離開相信音樂 隱忍10年真相曝！扛經濟重擔靠酒精麻醉

昨天才抽號次 北市議員候選人陳重文又遭檢調搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／釀酒人新星喬里歐今年世界大賽場場雙安 22歲就平貝比魯斯紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人喬里歐世界大賽累積10安，追平貝比魯斯1928年創下的紀錄，更超越瓊斯大聯盟23歲前，季後賽累積最多安打球員。 法新社
釀酒人喬里歐世界大賽累積10安，追平貝比魯斯1928年創下的紀錄，更超越瓊斯大聯盟23歲前，季後賽累積最多安打球員。 法新社

儘管釀酒人今日在世界大賽第4戰，慘遭光芒以4：3再見逆轉。不過，陣中22歲新星喬里歐（Jackson Chourio）單場敲出2安，今年世界大賽累積10安，追平傳奇球星「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1928年創下的紀錄，更一舉超越名人堂球星瓊斯（Andruw Jones），成為大聯盟史上23歲前，季後賽累積最多安打的球員。

根據大聯盟官方統計，喬里歐截至本屆世界大賽，每場皆能敲出「雙安」，累積20支10，其中第3戰更繳出單場5打數「鐵支」的火燙表現。

若綜觀季後賽，喬里歐累積52打數敲出2發全壘打、貢獻9打點及3次盜壘。

更驚人的是，喬里歐本場敲出今年季後賽第16安、生涯季後賽第31安，超越名人堂球星瓊斯23歲前季後賽最多安打紀錄。過去瓊斯花了45場季後賽才累積30安，喬里歐卻僅用24場就敲出31安。

不過，因12局下半三壘手歐提茲（Joey Ortiz）發生傳球失誤，讓光芒逮住機會連敲4安逆轉，也讓喬里歐的紀錄之夜留下遺憾，無法幫助球隊提前封王。

值得一提的是，第4戰開打前，喬里歐在個人社群貼出一系列照片，並留下簡短卻充滿自信的宣言，「Where I'm meant to be（這就是我該在的地方）」，展現站上世界大賽舞台的決心。

MLB 名人堂 歐提茲 世界大賽 大聯盟 釀酒人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／還有第5戰！光芒逃過橫掃 12局逆轉釀酒人的逆轉成功續命

世界大賽第4戰，釀酒人隊帶著3勝0敗的領先拚封王，光芒則是主場全力爭取續命，雙方正規賽9局打完戰成平手，12局上釀酒人雖有普拉特（Cooper Pratt）敲超前轟，但光芒在12局下靠失誤後連敲4支安打，在「跨日大戰」中以4：3逆轉收下首勝，系列賽1勝3敗成功續命。

MLB／光芒12局再見安續命寫116年紀錄 暌違18年在世界大賽主場奪勝

釀酒人隊想拚4連勝奪隊史首冠的美夢，今天鏖戰12局被擋下，光芒隊在12局下上演大反撲，最終以4：3擊敗釀酒人，從淘汰邊緣撿回一命，也是繼1910年小熊隊以來，近116年來再有球隊在世界大賽瀕臨被橫掃時，靠再見勝利續命。

MLB／精心策劃？致命失誤賽後仍受隊友鼓舞 釀酒人歐提茲表達扛起罪責

釀酒人今日與光芒一路鏖戰至延長賽，一度距離隊史首冠僅差最後3個出局數，沒想到內野手歐提茲（Joey Ortiz）在12局下半發生致命失誤，讓光芒趁勢連敲4安，最終以4：3上演再見逆轉。

MLB／世界大賽代打敲再見安助光芒續命 威廉森：從小夢想的場景

光芒隊從0勝3敗的逆境中死裡逃生，今天在世界大賽第4戰拚到延長賽12局，最終靠著威廉森（Ben Williamson）代打敲出再見安打，以4：3搶下續命的首勝，威廉森生涯在季後賽第2支安打價值連城，他說：「這就是從小夢想會遇到的場景。」

MLB／終身洋基卻換來不歡迎加入教練團？鐵捕波沙達感受與老東家有隔閡

曾是洋基「核心四人」、17年大聯盟生涯全數奉獻給洋基、奪下4座世界大賽冠軍、20號球衣更被永久退休的傳奇捕手波沙達（Jorge Posada），如今與老東家已產生隔閡。現年56歲的波沙達近日接受訪問時，坦言自己在洋基感受到不被歡迎。

MLB／延長賽奮力跑壘提前退場 卡米奈羅：就算腳斷了明天也會上場

光芒隊今天在世界大賽第4戰於延長賽12局以4：3逆轉勝出，在淘汰邊緣撿回一命，系列賽1勝3敗逃過被釀酒人隊橫掃，卡米奈羅（Junior Caminero）在延長賽跑壘時出現不適，雖提前退場，但明天的G5，他想上場的意志堅決，「我就算腳斷了，明天也會上場。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。