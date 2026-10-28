聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／釀酒人新星喬里歐今年世界大賽場場雙安 22歲就平貝比魯斯紀錄
儘管釀酒人今日在世界大賽第4戰，慘遭光芒以4：3再見逆轉。不過，陣中22歲新星喬里歐（Jackson Chourio）單場敲出2安，今年世界大賽累積10安，追平傳奇球星「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1928年創下的紀錄，更一舉超越名人堂球星瓊斯（Andruw Jones），成為大聯盟史上23歲前，季後賽累積最多安打的球員。
根據大聯盟官方統計，喬里歐截至本屆世界大賽，每場皆能敲出「雙安」，累積20支10，其中第3戰更繳出單場5打數「鐵支」的火燙表現。
若綜觀季後賽，喬里歐累積52打數敲出2發全壘打、貢獻9打點及3次盜壘。
更驚人的是，喬里歐本場敲出今年季後賽第16安、生涯季後賽第31安，超越名人堂球星瓊斯23歲前季後賽最多安打紀錄。過去瓊斯花了45場季後賽才累積30安，喬里歐卻僅用24場就敲出31安。
不過，因12局下半三壘手歐提茲（Joey Ortiz）發生傳球失誤，讓光芒逮住機會連敲4安逆轉，也讓喬里歐的紀錄之夜留下遺憾，無法幫助球隊提前封王。
值得一提的是，第4戰開打前，喬里歐在個人社群貼出一系列照片，並留下簡短卻充滿自信的宣言，「Where I'm meant to be（這就是我該在的地方）」，展現站上世界大賽舞台的決心。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。