MLB／釀酒人新星喬里歐今年世界大賽場場雙安 22歲就平貝比魯斯紀錄

儘管釀酒人今日在世界大賽第4戰，慘遭光芒以4：3再見逆轉。不過，陣中22歲新星喬里歐（Jackson Chourio）單場敲出2安，今年世界大賽累積10安，追平傳奇球星「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1928年創下的紀錄，更一舉超越名人堂球星瓊斯（Andruw Jones），成為大聯盟史上23歲前，季後賽累積最多安打的球員。

根據大聯盟官方統計，喬里歐截至本屆世界大賽，每場皆能敲出「雙安」，累積20支10，其中第3戰更繳出單場5打數「鐵支」的火燙表現。

若綜觀季後賽，喬里歐累積52打數敲出2發全壘打、貢獻9打點及3次盜壘。

更驚人的是，喬里歐本場敲出今年季後賽第16安、生涯季後賽第31安，超越名人堂球星瓊斯23歲前季後賽最多安打紀錄。過去瓊斯花了45場季後賽才累積30安，喬里歐卻僅用24場就敲出31安。

不過，因12局下半三壘手歐提茲（Joey Ortiz）發生傳球失誤，讓光芒逮住機會連敲4安逆轉，也讓喬里歐的紀錄之夜留下遺憾，無法幫助球隊提前封王。

值得一提的是，第4戰開打前，喬里歐在個人社群貼出一系列照片，並留下簡短卻充滿自信的宣言，「Where I'm meant to be（這就是我該在的地方）」，展現站上世界大賽舞台的決心。