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MLB／ 精心策劃？致命失誤賽後仍受隊友鼓舞 釀酒人歐提茲表達扛起罪責

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人三壘手歐提茲(左)在12局下半發生致命失誤，讓光芒最終以4：3再見逆轉。 路透
釀酒人三壘手歐提茲(左)在12局下半發生致命失誤，讓光芒最終以4：3再見逆轉。 路透

釀酒人今日與光芒一路鏖戰至延長賽，一度距離隊史首冠僅差最後3個出局數，沒想到內野手歐提茲（Joey Ortiz）在12局下半發生致命失誤，讓光芒趁勢連敲4安，最終以4：3上演再見逆轉。

回顧當時，12局下光芒首名打者卡米奈羅（Junior Caminero）擊出三壘方向滾地球，原有機會形成出局數，然而歐提茲卻發生傳球失誤，一壘手包爾斯（Jake Bauers）也未能接住落地反彈球，讓光芒獲得反攻機會。

釀酒人隨後換上新秀卓漢（Shane Drohan）救援，卻接連遭希克斯（Liam Hicks）、德盧卡（Jonny DeLuca）及辛普森（Chandler Simpson）敲出安打，，最終威廉森（Ben Williamson）敲出再見安打，幫助光芒以4：3避免遭到橫掃。

對此，歐提茲賽後也坦言，儘管隊友不斷給予鼓勵，自己仍無法推卸責任，「他們一直鼓勵我，但事情就是這樣，我必須處理好那球，無論別人怎麼說，都沒有任何藉口。」

儘管如此，釀酒人仍以3勝1敗掌握絕對優勢，第5戰將派出王牌「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）先發，力拚終結系列賽。至於光芒能否趁著這場勝利延續氣勢，避免讓釀酒人在封王前「多給一天希望」，也成為接下來的焦點。

歐提茲 MLB 釀酒人 光芒 威廉森

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