MLB／打臉小市場悲觀論！世界大賽收視率只降6%讓FOX驚呼「超出預期」

今年世界大賽由釀酒人與光芒兩支小市場球隊爭冠，原先外界擔憂少了道奇、洋基等人氣球隊加持，恐創下史上最慘收視紀錄，沒想到根據《美聯社》報導，今年世界大賽前2戰收視人數，與去年道奇對決藍鳥相比，竟只下滑6%，就連《FOX Sports》高層都坦言，表現遠遠超出預期。

根據《FOX Sports》公布的數據，今年世界大賽首戰釀酒人以3：2擊敗光芒，透過《FOX 》、《Fox Deportes》、《Fox One》、《Fox Sports App》及《Univision》等平台，平均吸引1226萬人觀看；第2戰釀酒人再以5：4勝出，平均收視人數則為1085萬，兩場比賽分別成為當晚全美收視最高的電視節目。

對此，《FOX Sports》洞察與分析部門總裁穆爾維希爾（Mike Mulvihill）坦言，「我認為這樣的表現可能超乎所有人的預期，包括我在內，恐怕很少人會猜到，前兩戰收視率只比去年下降6%，我們真的非常滿意。」

「我確實認為，一支來自中西部、擁有傳統球迷基礎的球隊打進世界大賽是有幫助的，尤其是他們以極具說服力的方式擊敗衛冕冠軍道奇，更增加了球迷對世界大賽的興趣。」

事實上，今年世界大賽對戰組合出爐後，不少人擔心收視表現恐重演2023年遊騎兵與響尾蛇的低迷局面。當年世界大賽平均僅911萬人收看，創下史上最低紀錄，其中第2戰更只有815萬人，寫下單場收視新低。然而，今年兩支小市場球隊的前兩戰表現，卻遠遠超過當年的數字。