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MLB／釀酒人球迷「攻陷」光芒主場 盼親眼見證隊史首冠

中央社／ 佛州聖彼得堡27日綜合外電報導
釀酒人球迷攻陷光芒主場，數千名球迷從威斯康辛州遠赴佛羅里達。 歐新社
釀酒人球迷攻陷光芒主場，數千名球迷從威斯康辛州遠赴佛羅里達。 歐新社

世界大賽第4戰開打前4個多小時，大批密爾瓦基釀酒人球迷聚集在「純品康納球場」（Tropicana Field）外的停車場，一邊喝著威斯康辛州產出的啤酒，一邊準備迎接可能載入史冊的夜晚。

美聯社報導，釀酒人目前以3比0領先坦帕灣光芒，只差一場勝利，就能拿下球團史上首座世界大賽冠軍，冠軍慶祝活動似乎已經近在眼前。

一名穿著白底細條紋、印有威廉・康崔拉斯（William Contreras）名字及24號球衣的男子興奮地說：「我們已經準備好狂歡了！」

美國職棒大聯盟MLB過去43支曾在7戰4勝制季後賽系列賽中以0比3落後的球隊裡，只有2004年的波士頓紅襪曾連贏4場，完成逆轉。當年，紅襪在美國聯盟冠軍賽中擊敗紐約洋基，締造了這項驚人紀錄。

自1970年以來，釀酒人球迷就一直等待著這一刻來臨。這支球隊於1969年以西雅圖飛行員（SeattlePilots）名義成立，隔年搬遷至密爾瓦基。

數千名球迷從威斯康辛州遠赴佛羅里達州，昨晚與現場揮舞著牛鈴、製造聲勢的光芒球迷同場觀賽。大多數釀酒人球迷坐在客隊休息區後方及三壘沿線，而釀酒人以10比1大勝光芒，也讓他們有充分的理由盡情歡呼。

釀酒人球員密契爾（Garrett Mitchell）表示：「這裡有這麼多釀酒人球迷，現場熱烈氣氛真的感受得到。其實從昨天的打擊練習開始，就已經很明顯了。我們在做伸展操時，就已經聽得到球迷的聲音，他們不斷高喊『釀酒人加油！』能夠在客場獲得這樣的支持，真的很特別。非常特別。」

由於釀酒人已經聽牌，預計第4戰將有更多球迷進場助陣。光芒則須取勝，才有機會將系列賽帶回密爾瓦基繼續進行。

世界大賽歷史上共有25支球隊曾取得3比0領先，其中21支球隊在第4戰便橫掃對手，另外4支球隊則在第5戰結束系列賽，贏得冠軍。

根據門票交易平台TickPick資料，第4戰最便宜的門票要價900美元（新台幣2萬9187元）。第4戰所有門票交易有41.3%的買家來自威斯康辛州，佛羅里達州占30.5%，伊利諾州則占3.4%。

球場大門開放後，當球員開始在左外野進行伸展操時，現場立即響起震耳欲聾的「釀酒人加油！」歡呼聲。

釀酒人隊長葉立奇（Christian Yelich）在第3戰結束後表示：「真的太棒了！從打擊練習開始，一直到整場比賽結束，球迷的聲音都非常響亮。」

他接著說：「我已經說過很多次了，今年無論是在密爾瓦基，還是在客場，球迷都展現出極大的熱情。我們明白，這支球隊以及我們在場上的表現，對密爾瓦基民眾的幸福感有多大的影響。多年來，有多少人透過觀看釀酒人比賽，創造了珍貴的回憶，無論是和家人、朋友、父母、祖父母，還是其他重要的人一起觀賽。」

「所以，我知道這支球隊絕對不會輕忽這份責任。我也明白，我們對許多人來說意義重大，而這正是我們如此努力、全力以赴的重要原因之一。」

密爾瓦基之前唯一一次闖進世界大賽是在1982年，但最後留下令人心碎的回憶。當時釀酒人在第7戰第6局仍握有3比1的領先優勢，卻遭到聖路易紅雀逆轉，最終以3比6落敗，與冠軍擦身而過。

世界大賽 釀酒人 光芒

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