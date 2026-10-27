MLB／塞揚巨投赴日傳授164公里火球秘訣 勸小球員別急著飆球速

匹茲堡海盜24歲塞揚王牌史肯斯（Paul Skenes），近日與前體操選手、網紅女友鄧恩（Livvy Dunne）一同造訪日本，除了參與大聯盟舉辦的棒球教室，更親自指導當地小球員如何提升投球能力。不過，面對孩子們最關心的球速問題，史肯斯卻給出意外答案，強調年輕投手不該急著追求快速球，而是要先學會正確運用身體。

史肯斯日前參加大聯盟在日本舉辦的棒球教室，親自指導約50名國小6年級以下的兒童投手，整場教學活動持續約1小時。根據日本《體育日本》等媒體報導，史肯斯除了示範投球技巧，也安排問答時間，讓小朋友直接向這位大聯盟頂尖投手請教。

對於最快能投出164.8公里火球的史肯斯而言，孩子們最想知道的問題自然是：「到底要怎麼做，才能把球投得更快？」

不過，史肯斯並沒有急著傳授增加球速的訓練菜單，反而提醒年輕投手，應該先考量自己的年齡與身體發育狀況。「我大約14、15歲才開始進行重量訓練。11歲左右的孩子還在成長階段，我認為這時候最重要的，是學習自己的身體究竟如何運作。」

史肯斯建議，小球員應該多嘗試不同守備位置，藉此提升整體運動能力，而不是從小就把所有訓練重心放在投球速度。

「先透過不同位置的訓練提升運動能力，等到2、3年後，再開始進行重量訓練，或是透過增加體重來強化體格。到了那個階段，你的棒球才會出現不一樣的變化。」

他強調，等到身體逐漸成熟，再開始認真思考如何提升球速也不遲。「你們不需要在11歲時，就成為非常了不起的球員。我希望你們記住，真正重要的是在18歲、20歲，甚至25歲時，能夠成為一名優秀的選手。」

除了球速，現場也有孩子詢問史肯斯，對一名投手而言，究竟是球速比較重要，還是控球能力更重要？

史肯斯回憶，自己在這些孩子的年紀時，其實並不是一名球速特別快的投手，但當時已經具備一定的控球能力。「我跟你們差不多年紀時，球並沒有投得那麼快，但我可以把球投進好球帶。」

他進一步解釋，職業棒球有各式各樣的投手，有些人球速不快，卻能靠著精準控球解決打者；也有人擁有很快的球速，卻連自己都不知道球會飛到哪裡。

「進入職業棒球後，你會看到各種類型的投手。球隊會想辦法提升投手的球速，但如果你同時具備投進好球帶的能力，就有機會成為大聯盟球員。」

對於如何練好控球，史肯斯也提出另一項重要觀念，就是不要過度限制身體動作，而是應該學習如何有效率地運用全身力量。

「如果從小就勉強自己做某些動作，很容易讓身體原本正常的運作方式受到破壞。你必須了解，怎樣才能讓自己的身體以最有效率的方式活動。」

他認為，如果投球時腦中只想著如何把球塞進好球帶，反而可能限制身體動作，讓原本自然的投球機制變得僵硬。「重要的是盡可能讓身體自由活動，了解自己的身體在不同空間裡如何移動。」

史肯斯表示，這樣的學習過程需要花費很長時間，但只要持續累積經驗，就能逐漸培養投球感覺，最後自然能夠把球投向自己希望的位置。

活動結束後，史肯斯也接受日本媒體訪問，分享這次與小球員交流的感想。「我真的很高興能夠擁有這樣的機會。我小時候也曾經見過自己非常崇拜的大聯盟球員，直到現在都還記得那種感覺。」

他指出，能夠跨越國家與文化差異，透過棒球與孩子們互動，是非常珍貴的經驗。

除了棒球與慰問活動，史肯斯也對日本文化留下深刻印象。

「我以前就聽過很多關於日本的好評，所以一直很想來。這次活動是原因之一，但我也很想在日本觀光。」

史肯斯表示，實際抵達日本後，當地的環境與人民都讓他感到相當滿意。

「日本真的是個很棒的國家。我在美國遇過的日本人都非常親切，來到這裡後發現果然如此。街道非常乾淨，食物也很好吃。」

即使只是走在日本街頭，史肯斯也覺得十分有趣。他透露，當天上午已經逛了幾間商店，也參觀寺廟，甚至還見到相撲選手，對這些不同於美國的文化體驗感到相當新鮮。

至於最喜歡的日本美食，史肯斯則毫不猶豫地稱讚壽司與和牛。

「我吃了壽司，包括鮭魚、鮪魚等各種種類，和牛也真的非常好吃。到目前為止，還沒有任何一道食物不合我的胃口。」

鄧恩同樣享受這趟日本之旅，她在社群平台分享與史肯斯前往東京知名景點淺草觀光的照片，兩人還一起品嘗抹茶，留下難得的旅遊回憶。