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MLB／釀酒人教頭精心策畫 伍鐸夫從一度本季報銷到世界大賽登板

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
釀酒人以11：1大勝光芒，總教練墨菲趁領先大幅調整安排，讓原本預計第四戰登板的伍鐸夫提前於第三戰復出。 路透
釀酒人以11：1大勝光芒，總教練墨菲趁領先大幅調整安排，讓原本預計第四戰登板的伍鐸夫提前於第三戰復出。 路透

釀酒人隊今天以11：1打爆光芒隊，在世界大賽取得3勝0敗「聽牌」，隨著比分差距擴大，給了總教練墨菲（Pat Murphy）撰寫暖心劇本的機會，將原本計畫要為第四戰「開門」的伍鐸夫（Brandon Woodruff），改成為第三戰「關門」，今年原本在7月就已經宣布本季報銷的他，如今在10月完成世界大賽的初登板。

伍鐸夫為2014年選秀釀酒人第11輪選進，2017年首度升上大聯盟，在這支球隊度過所有職業時光，2021年在國聯塞揚票選排名第5，2022年為球隊貢獻13勝，但從隔年開始頻繁受到傷勢困擾，主要傷情來自肩膀。

伍鐸夫今年例行賽投完7月4日一戰就因右肩發炎進入傷兵名單，當時球團宣布他將進行肩膀關節囊修復手術、確定本季報銷，但後續診斷重新評估，最終並未進廠大修，給了他今年再次出賽的希望，最終在世界大賽驚喜被登錄出賽名單。

「有點嚇到。」伍鐸夫透露，今天自己並未預期會上場，墨菲派了長期陪伴自己復健的統籌防護員海斯特（Bryn Hester）來詢問他的意見，是想要等到明天或是現在就上，「我說當然可以啊！第九局沒問題！」

伍鐸夫最終後援1局失1分，遭穆林斯（Cedric Mullins）一壘打、迪亞茲（Yandy Díaz）二壘打串連失血，但更重要的是，參與了釀酒人重要的一勝。

此役儘管是客場出賽，但美媒估計現場釀酒人球迷約占3成以上，讓釀酒人很有主場作戰氛圍，伍鐸夫也說：「今晚在場的球迷，真的太不可思議了，我試著讓自己保持專注，但聽到大家一直喊你的名字，真的很難保持鎮定。」他笑說：「我知道密爾瓦基愛我，但我不知道他們有這麼愛。」

伍鐸夫因傷情在2021年之後就不曾參與季後賽，今晚一戰給了他神奇的復出劇本，「這對我意義重大，我們打過很多季後賽，但我記得自己從2021年起就沒能參與其中了，有什麼比在季後賽、在世界大賽中復出更好的方式呢？」

伍鐸 世界大賽 釀酒人

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