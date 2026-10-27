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MLB／掃完道奇準備再掃光芒？釀酒人16安狂攻10分 3連勝聽牌隊史首冠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
釀酒人靠著火燙打線與投手群壓制，以10：1擊敗光芒取得世界大賽3連勝，距離隊史首座冠軍只差1勝。 路透
釀酒人靠著火燙打線與投手群壓制，以10：1擊敗光芒取得世界大賽3連勝，距離隊史首座冠軍只差1勝。 路透

世界大賽打出一面倒情勢，釀酒人隊今天狂敲16支安打，終場以10：1爆破光芒隊，已經取得3勝0敗絕對優勢，距離隊史第一座世界大賽冠軍只差一步。

光芒帶著兩敗回到坦帕灣，此役由培洛塔（Freddy Peralta）先發4.2局失5分，釀酒人先在第三局就有突破，喬里歐（Jackson Chourio）敲安、包爾斯（Jake Bauers）保送攻占得點圈，葉力奇（Christian Yelich）和康崔拉斯（William Contreras）安打各帶有1分打點，先取得2：0領先。

第五局再次由喬里歐的安打帶動攻勢，培洛塔將兩出局、滿壘局面交到牛棚手中，布瑟（Cam Booser）接手面對4人次都沒解決，被敲4安打，戰局瞬間爆炸，光芒再換投仍擋不住釀酒人攻勢，最終讓釀酒人單局進攻12人次，合計8安打、1保送，狂灌8分，擴大為10：0領先。

釀酒人的單局8分都在兩出局以後拿到，成為世界大賽史上第一隊，原紀錄為7分，由兩隊共同保持，分別2007年第1戰第5局紅襪隊、2010年第2戰第8局巨人隊。

釀酒人不僅打擊表現精湛，投手群也有近乎完美的壓制，左投蓋瑟（Robert Gasser）先發6局無失分，只因1安打、1保送面對上壘者，先是首局首打席被敲安打，但光芒首局攻勢止步於盜壘失敗，第六局保送梅薩（Victor Mesa Jr.）後緊接著出現雙殺，僅面對最低消費18打席。

森札泰拉（Antonio Senzatela）負責2局，也演出6上6下，直到伍鐸夫（Brandon Woodruff）第九局登板，遭穆林斯（Cedric Mullins）一壘打、迪亞茲（Yandy Díaz）二壘打串連，光芒才避免遭到完封。

釀酒人例行賽豪取103勝為大聯盟戰績最佳球隊，分區系列賽以3勝1敗淘汰教士隊，為今年季後賽迄今唯一敗場，接下來4戰橫掃道奇隊，如今又在世界大賽取得3連勝，在季後賽拉出一波8連勝，最快將在明天鎖定隊史首冠。

道奇 光芒 釀酒人

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