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MLB／釀酒人兩出局後灌8分大局 打出世界大賽首見紀錄
光芒隊帶著2敗回到坦帕灣，今天在世界大賽第3戰還做了一場噩夢，第五局、兩出局後遭釀酒人隊灌進8分大局，寫下世界大賽空前紀錄。
光芒由培洛塔（Freddy Peralta）先發，釀酒人第三局就有突破，喬里歐（Jackson Chourio）敲安、包爾斯（Jake Bauers）保送攻占得點圈，葉力奇（Christian Yelich）和康崔拉斯（William Contreras）安打各帶有1分打點，先取得2：0領先。
第五局再次由喬里歐的安打帶動攻勢，培洛塔將兩出局、滿壘局面交到牛棚手中，布瑟（Cam Booser）接手面對4人次都沒解決，被敲4安打，戰局瞬間爆炸，光芒再換投仍擋不住釀酒人攻勢，最終讓釀酒人單局進攻12人次，合計8安打、1保送，狂灌8分，擴大為10：0領先。
釀酒人的單局8分都在兩出局以後拿到，成為世界大賽史上第一隊，原紀錄為7分，由兩隊共同保持，分別2007年第1戰第5局紅襪隊、2010年第2戰第8局巨人隊。
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