MLB／光芒世界大賽0比2落後 主場門票價格暴跌

MLB坦帕灣光芒在7戰4勝制世界大賽頭兩戰，於客場連續敗給密爾瓦基釀酒人，接下來3場潛在賽事預定回到佛州聖彼得堡主場舉行，但光芒在陷入0比2落後之際，主場門票價格暴跌。

路透社報導，世界大賽第3戰定於26日晚間在光芒位於聖彼得堡的主場「純品康納球場」（Tropicana Field）舉行，根據TicketData.com，該場比賽最低入場票價過去3天跌幅達37%，從851美元跌至536美元。

光芒主場23日時最低入場票價仍高達839美元，但釀酒人在第2戰以5比4逆轉勝後，世界大賽第3戰光芒主場最低票價24日跌至684美元。截至25日早上，光芒主場最低入場票價再降至600美元，並於當天持續下跌。

這與世界大賽頭兩戰在密爾瓦基舉行時的情況形成鮮明對比。世界大賽首戰在釀酒人主場「美國家庭球場」（American Family Field）舉行，根據TicketData.com，該球場最低入場票價創下世界大賽紀錄，達2338美元。

世界大賽第2戰票價也相去不遠，達2269美元。這兩場比賽最低票價都打破先前紀錄，超越2016年世界大賽第4戰在芝加哥小熊主場「瑞格利球場」（Wrigley Field）舉行時創下的1809美元。

光芒主場的3場潛在世界大賽賽事，最低入場票價都遠不及前兩場在密爾瓦基比賽票價的一半，第4戰最低票價過去3天已下跌12%，降至755美元；若舉行第5戰，最低票價目前為700美元，過去72小時已下跌20%。