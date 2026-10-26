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MLB／釀酒人不想讓球隊任何人錯過見證歷史 前進坦帕灣竟用5架包機

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人包下五架飛機前往坦帕灣，盼在客場系列賽拿下兩勝、贏得世界大賽冠軍；世界大賽第三戰由蓋瑟先發，對決前隊友佩洛塔。 法新社
釀酒人包下五架飛機前往坦帕灣，盼在客場系列賽拿下兩勝、贏得世界大賽冠軍；世界大賽第三戰由蓋瑟先發，對決前隊友佩洛塔。 法新社

釀酒人包下五架飛機前往坦帕灣，盼在客場系列賽拿下兩勝、贏得世界大賽冠軍；世界大賽第三戰由蓋瑟先發，對決前隊友佩洛塔。 法新社
釀酒人包下五架飛機前往坦帕灣，盼在客場系列賽拿下兩勝、贏得世界大賽冠軍；世界大賽第三戰由蓋瑟先發，對決前隊友佩洛塔。 法新社

密爾瓦基釀酒人距離世界大賽冠軍只需兩場勝利，明天開始即將在坦帕灣光芒主場出賽，球團已經為了可能到來的歷史性瞬間做準備，特別包五台飛機，將球員眷屬、高層管理人員、球探、發展部門等一同前往，希望球團所有人都親眼見證歷史瞬間。

接下來三場的客場系列賽，對釀酒人只要在奪下兩勝，就能在佛羅里達封王，奪下隊史首座世界大賽冠軍，球團希望大部分成員都能同行，包括負責球隊營運的管理高層、長期奔走各地的球探，以及投入球員培育工作的發展部門人員，都有機會在現場見證世界大賽的最終結果。

世界大賽第三戰預計在明天（27日）上午八點登場，釀酒人預計推出蓋瑟（Robert Gasser）先發，他本季例行賽留下5勝5敗、防禦率3.87的成績，進入季後賽後兩度先發，合計9局只失1分。光芒則由前釀酒人投手佩洛塔（Freddy Peralta）掛帥先發，在轉戰光芒後留下例行賽10勝11敗的成績，季後賽出賽4場，2勝0敗、防禦率僅1.08，這場知己知彼的對戰勢必成為比賽焦點。

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