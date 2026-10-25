MLB／釀酒人光芒爭世界大賽首冠 川普一句「沒人在乎」惹怒球迷

美國職棒大聯盟世界大賽23日正式開打，坦帕灣光芒與密爾瓦基釀酒人爭奪冠軍，不過美國總統川普（Donald Trump）近日談及世界大賽及大聯盟可能發生的封館危機時，竟脫口說出「沒人在乎」，引發棒球迷強烈不滿。

光芒主場所在地聖彼得堡市長威爾奇（Ken Welch）也公開回應，強調當地球迷已經等待18年，絕對不是川普口中所說的沒有人關心。

這起爭議源自美國記者魯帕（Aaron Rupar）20日在社群平台X分享的一段白宮記者會影片。當時有記者向川普提問，由於大聯盟現行勞資協議將於美國時間12月1日到期，外界普遍擔憂球團與球員工會無法及時達成新協議，導致聯盟再次陷入封館。

面對記者詢問「大聯盟真的會發生封館嗎？」川普直接回答：「我認為會，這件事應該會發生。」

隨後記者試圖進一步討論今年世界大賽的特殊對戰組合，指出晉級的光芒與釀酒人，都是團隊薪資相對較低的球隊，希望了解川普對這種現象的看法。

沒想到川普尚未等記者完整提出問題，便打斷對方說：「這個話題改天再談吧，沒人在乎。」隨即結束問答。

這段畫面在網路上曝光後迅速引發討論，由於今年世界大賽難得由兩支小市場球隊交手，川普的回應也讓不少棒球迷感到不滿，認為他對大聯盟最高殿堂的態度過於輕率。

對此，光芒主場所在地、佛羅里達州聖彼得堡市長威爾奇23日出席記者會時，也被媒體問到川普的爭議發言。

根據美國當地電視台《WFLA》報導，威爾奇聽到問題後先是露出苦笑，表示：「我沒想到今天的記者會，竟然還需要我回應總統的言論。」

光芒取得隊史第3張世界大賽門票，也是自2008年以來，首度有機會在主場迎接世界大賽，讓當地球迷格外興奮。 路透

隨後他直接反駁川普的說法：「有很多人在乎這件事。」

威爾奇指出，今年世界大賽由兩支團隊薪資較低的球隊交手，本身就是美國棒球界的重要話題，尤其對於長期支持光芒的球迷而言，這次打進世界大賽具有非凡意義。

「很多人都很關心，坦帕灣的人在乎，聖彼得堡的人也在乎。」威爾奇強調，「我們已經等了18年。」

他接著表示：「你們看過純品康納球場在季後賽的樣子吧？我已經很久沒有在這裡看過如此熱烈的氣氛。所以，我們真的很在乎。」

光芒今年成功突破美國聯盟季後賽重重關卡，取得隊史第3張世界大賽門票，也是自2008年以來，首度有機會在主場迎接世界大賽，讓當地球迷格外興奮。

儘管今年世界大賽的兩支參賽球隊，無論市場規模或團隊薪資都不及紐約洋基、洛杉磯道奇等豪門，但兩隊同樣尚未拿過世界大賽冠軍，也讓這次對決充滿話題。

釀酒人目前在世界大賽取得2比0領先。 路透

川普的言論不只引起地方首長反彈，也在社群平台掀起球迷怒火。

有球迷留言痛批：「別讓這個大笨蛋碰棒球！」也有人諷刺：「川普居然討厭美國的國民運動。」另有網友批評他的回應充滿傲慢，甚至認為這番言論再次暴露他對球迷熱情的不尊重。

不過，由於川普當時是在記者問答即將結束、現場人員準備請媒體離開時做出回應，因此他所說的「沒人在乎」，究竟是針對世界大賽的對戰組合、封館問題，還是單純不願繼續回答記者提問，目前仍無法確定。

但對光芒與釀酒人的支持者而言，世界大賽顯然不是一件無關緊要的小事。