MLB／釀酒人新秀戴罪立功！歸功於休息室良好團隊氣氛

密爾瓦基釀酒人在世界大賽第二戰克服開局4：0逆境，擊敗坦帕灣光芒隊，系列賽取得2勝0敗領先優勢。賽後，敲出關鍵致勝安打新秀普拉特（Cooper Pratt）受訪時分享到休息室內良好氣氛：「當你犯錯時，大家不會打擊你，而是會說，下次這樣做會更好，加油，你做到的！」

這場比賽對今年剛升上大聯盟的新秀來說，無疑是一場難忘的大賽經驗。開賽時，一局上半他因為一次游擊傳球失誤讓對手開啟大局，球隊單局失掉四分。然而這位菜鳥展現了強大的心理素質，在7局下半、4：4平手的局面，面對右側光芒牛棚投凱利（Kevin Kelly）精準擊出右外野適時安打，送回致勝分。

他表示，休息室的前輩們都會無私的分享經驗：「像葉力奇（Christian Yelich）、杜朗（Brice Turang）這樣的球員願意引導你、告訴你該怎麼做，這真的非常特別。在休息室裡我覺得沒有任何一個球員是讓人不敢上前搭話的，大家就是這麼好的夥伴。這種積極的態度是會傳染的，能成為其中的一員真的很開心。」