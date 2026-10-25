MLB／連兩戰一分差落敗 光芒教頭喊話：打回密爾瓦基！

光芒在世界大賽客場兩戰皆以一分差不敵釀酒人，光芒總教練凱什（Kevin Cash）在賽後記者會上記取敗因，並期許回到主場後第3戰起能展開反撲。針對王牌拉斯穆森表現，總教練凱什表示，「釀酒人打者在整場比賽中展現了強大的攻擊能力。」談到先發投手拉斯穆森，他則坦言，「他已傾盡全力去拚搏，但感覺確實沒有發揮出原有的壓制力。」

光芒今日雖然在開局就取得4：0的優勢，然而一局下拉斯穆森（Drew Rasmussen）表現不如預期，僅完成3.2局的投球、失掉三分退場。

雖然在客場兩戰皆落敗，總教練仍然表示，「必須稱讚釀酒人隊，在這兩場比賽中，無論我們施加什麼壓力，他們都能給予完美的回應。此外密爾瓦基球迷的應援聲浪真的非常驚人，我相信當我們回到主場時，我們的球迷也會用無比熱情歡呼迎接我們，這勢必能讓我們好好重整旗鼓。」