MLB／釀酒人當家捕手攻守能力再進化！美媒讚：他是球隊的心臟

釀酒人主力捕手康崔拉斯（William Contreras）在世界大賽中展現了神乎其技的攻守表現，美媒《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，這位入選三次明星賽的選手，如今已進化為頂級巨星，表示：「他就是釀酒人隊的心臟、靈魂，也是球隊的膽識與大腦。」

在世界大賽的前兩戰，康崔拉斯在8個打數中敲出4安打、2打點、1保送。在本季季後賽中，他全勤出賽，打擊率高達 .395，並敲出3支全壘打、整體攻擊指數（OPS）高達1.135。充分展現當家四棒的強大火力。

康崔拉斯(右)是釀酒人穩定的力量。 路通社

在守備方面，康崔拉斯能夠精準洞察投手當天的球威與狀況，彈性調整原先設定的配球計畫。在第一戰中，他判斷切球（Cutter）效果極佳，便果斷主導投手積極使用。教練團也給予康崔拉斯極高的評價：「他在所有關鍵時刻都渴望成為主角，無論在任何體育項目中，這樣的選手都極為罕見。」

康崔拉斯捍衛本壘。 法新社

康崔拉斯在2027年擁有1450萬美元的球團選擇權，過去釀酒人隊常有在主力球員進入自由市場前將其交易出清的習慣，但面對這位如今身兼攻守核心的當家捕手，球團是否捨得放手。